Der Mann in Schwarz lebt auf

Johnny Cash ist wieder da – sozusagen. Die Legende des „Man in Black“, einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts , lassen die Cashbags aufleben, ein ganz besonderes Johnny-Cash-Revival um US-Sänger Robert Tyson. „Nichts wird hier eins zu eins kopiert und trotzdem ist alles echt, live und wie damals“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Am Samstag, 1. April, um 20 Uhr ist die Band in der Stadthalle Hockenheim zu Gast.

Die mit viel Liebe zum Detail konzipierte „The Cashbags live in Germany“-Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an einschlägigen Konzertshows des Vorbilds und liefert originalgetreu die Klassiker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ im Rahmen einer zweistündigen Liveshow, angelehnt an die historischen Konzerte mit musikalischem Gast „June Carter“. Songs von Cashs Spätwerken „American Recordings“ werden in einem speziellen Akustikteil zelebriert.

Nah am Vorbild

Die Rolle des Johnny Cash wird von dem gebürtigen US-Amerikaner Robert Tyson verkörpert, der seinem Vorbild stimmlich und äußerlich sehr nahekommt. Neben Robert Tyson performt die Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash sowie Stephan Ckoehler, David Seezen und Tobias Fuchs als das Begleittrio „The Tennessee Three“.

Karten gibt es ab 28 Euro an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.paulis.de. Weitere Informationen für Interessierte bietet die Infohotline 0531/34 63 72. Mehr Wissenswertes gibt es auf der Webseite der Band www.thecashbags.com. zg