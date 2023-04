Die RKG Reilingen/Hockenheim lädt zum Tanz

Hockenheim. Er wird sehnlichst erwartet: Der Wonnemonat Mai. Die RKG Reilingen/ Hockenheim sorgt dafür, dass dieser gebührend begrüßt werden kann. Beim beliebten dreitägigen Waldfest im Alten Fahrerlager von Samstag, 29. April bis Montag, 1. Mai, werden die Ringer wieder mächtig auffahren.

Los geht es samstags mit krachender Livemusik: Die in der Region beliebte Band „Dougie and the Blind Brothers“ wird ab 18 Uhr für Partystimmung in der Festhalle sorgen. Dabei darf natürlich nicht die legendäre Ringerbar der RKG fehlen. Am Tresen, an dem schon einige Geschichten geschrieben wurden, sind die Barkeeper sowohl samstags als auch sonntags bereit, zu einer gelungenen Party beizutragen.

Denn auch am Sonntag steht ein volles Programm und ein Mix aus klassischem Waldfest und abendlicher Party an. Ab 11 Uhr laden die Ringer zum Frühschoppen mit frisch gezapftem Bier und Speisen vom Grill. Die beliebte Tanz-in-den-Mai-Party startet ab 19.30 Uhr mit DJ Marco und freiem Eintritt.

Das Festwochenende klingt am Tag der Arbeit, 1. Mai, ab 11 Uhr bei Kaffee, Kuchen, Waffeln sowie Waldfestspeisen vom Grill aus. Der Vorverkauf für Samstag mit „Dougie“ startet ab Mittwoch, 19. April, bei der Gaststätte „Zum Grünen Baum“ in Reilingen. Zusätzlich gibt es am Freitag, 28. April, von 17 bis 20 Uhr Karten im Alten Fahrerlager Hockenheim. Der Vorverkaufspreis beträgt 7 Euro, an der Abendkasse kosten die Karten 9 Euro und sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.