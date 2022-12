DJK und ASG Tria feiern Jahresabschluss in Hockenheim

Hockenheim. Was für eine Premiere. Bei der ersten gemeinsamen Winterfeier der beiden kooperierenden Vereine DJK und der ASG Tria auf dem DJK-Vereinsgelände am Nordring feierten über 300 Mitglieder beider Vereine eine grandiose Glühweinparty.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollten und wir werden auch weiterhin gemeinsame Wege gehen“, betonte der DJK-Vorsitzende und Ideengeber Siegfried Kahl bei der Begrüßung, währenddessen sich der Vorsitzende der ASG, Oskar Stephan, bei Kahl für die famose Idee herzlich bedankte. „Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben“, freute sich Stephan und bedankte sich gleichermaßen beim DJK-Cheftrainer Bernhard Schäfer, der den ASG-Trainer Goran Cicak bei der Ausarbeitung der Trainingspläne für das Bahntraining der Triathleten auf dem DJK-Gelände kräftig unterstützte.

Einzigartige Kooperation

Auch der anwesende erste Oberbürgermeisterstellvertreter Fritz Rösch zeigte sich begeistert über die bereits seit Sommer bestehende Kooperation beider Vereine, die in der Rennstadt ihresgleichen sucht.

Mehr zum Thema Musikverein Adventslieder machen Lust auf Heiligabend Mehr erfahren

Bei Bratwürsten, selbst gebackenen Waffeln und Kinderpunsch sowie dem von der ASG gespendete Glühwein sollte unter kräftiger Mithilfe der DJK-Leichtathleten in erster Linie das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und ausgebaut werden. Bei dieser Gelegenheit durften auch die Nachwuchsleichtathleten der DJK nicht zu kurz kommen. So wurden die trainingsfleißigsten und erfolgreichsten DJK-Nachwuchssportler in einem würdigen Rahmen geehrt.

Das trotz der Kälte äußerst gemütliche Beisammensein wurde erst beendet als der letzte Glühwein getrunken und die letzte Bratwurst verzehrt war.

„Das werden wir im kommenden Jahr mit Sicherheit wiederholen“, strahlten die beiden Vereinsvorsitzenden Siegfried Kahl und Oskar Stephan zum Abschluss beim schönsten Sonnenuntergang Hockenheims um die Wette. cry