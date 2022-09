Drei Tage Kulinarik beim Französischen Markt in Hockenheim

Hockenheim. Im vergangenen Jahr besuchten über 4500 Menschen den „Marché Gourmand“, damals noch unter massiven Corona-Restriktionen, die jedoch den Genuss, welchen diese Veranstaltung bieten kann, kaum einschränkten. Nun kehrt der Markt zurück und schlägt von Freitag, 9. September, bis Sonntag, 11. September, seine Zelte auf dem Platz vor der Zehntscheune auf.

„Wir sind uns sicher, dass es in diesem Jahr ein noch eindrucksvolleres Erlebnis sein wird, als im Vorjahr“, ist sich Hervé Mangonaux, Vorstandsmitglied im Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) und als gebürtiger Franzose zentraler Ansprechpartner des Vorbereitungsteams, sicher. Mit gewohnter Tatkraft hat der HMV-Arbeitskreis „Lebensqualität und Identifikation“ den französischen Markt vorbereitet, welcher von Freitag bis Sonntag auf dem Platz an der Zehntscheune stattfinden wird.

Ein gutes Dutzend französischer Markthändler bietet in dieser Zeit exklusive Spezialitäten direkt aus ihrer Heimat an. „Dabei wurde das Angebot im Vergleich zum Vorjahr nochmals erheblich erweitert“, wie Oliver Grein, Sprecher des zuständigen HMV-Arbeitskreises, betont. Neben einer großen Vielfalt an Wurst- und Käsespezialitäten gibt es traditionellen Flammkuchen, Pasteten, Quiches und Pfannengerichte sowie Oliven, Nougat und französische Gebäck- und Brotdelikatessen.

Die Spezialitäten kommen aus den unterschiedlichsten Regionen Frankreichs wie beispielsweise aus Bordeaux, der Bretagne, der Auvergne, der Provence, des Burgund, dem Jura, aus Savoyen, dem Baskenland sowie dem Elsass. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch eine Vielfalt an Getränken, von Kaffeespezialitäten über französische Biere und Weine sowie Crémant-Vari-anten und verschiedene hochprozentige Getränkevariationen aus dem Nachbarland. Alle Erzeugnisse können auf dem Markt nicht nur erworben, sondern dort auch stets in angenehmer und unterhaltsamer Atmosphäre bis in den späten Abend hinein vor Ort verzehrt werden.

Für die ebenfalls typisch französische musikalische Unterhaltung sieht das Programm der Veranstaltung Liveauftritte französischer Chanson-Sänger vor. Ergänzt wird das Programm, das am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr präsentiert wird, durch zwei besondere Frühstückevents, die direkt von den Mitgliedern des verantwortlichen HMV-Arbeitskreises inszeniert werden.

Petit Déjeuner im Angebot

„Aus den Zutaten, welche die französischen Markthändler anbieten, wird der Arbeitskreis ,Lebensqualität und Identifikation‘ am Samstag und Sonntag ein originales Petit Déjeuner zusammenstellen und in Kombination mit Café au Lait, O-Saft und Crémant ab 10 Uhr am Stand des HMV an der Zehntscheune anbieten“, kündigt Grein nicht ohne Stolz an. „Am Sonntag wird dieses kleine Frühstück musikalisch durch ein Konzert des Hohner-Akkordeon-Orchesters aus Hockenheim unterstützt.“

Viele weitere Überraschungen warten auf die Besucher. So organisiert der HMV in Kooperation mit der Stadtbibliothek und dem Hockenheimer Verein für Heimatgeschichte für die ganz jungen Gäste des französischen Markts zeitweise einen eigenen Kinderpavillon, in dem „Basteln und Malen à la francaise“ angeboten wird.

Auf dem Marktgelände wird auch wieder eine kleine, historische Auswahl typisch französischer Fahrzeuge als Fotomotive zur Verfügung stehen.

Wie im Vorjahr ist der Eintritt zum französischen Markt kostenfrei – Im Gegensatz zur Auflage vor einem Jahr dieses Mal allerdings auch von allen Seiten des Platzes aus möglich.