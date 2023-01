E-Carsharing in Hockenheim: Grüne wollen Anbieter prüfen

Hockenheim. Das Thema E-Carsharing stand auf der Agenda beim letzten Stammtisch des Jahres 2022 beim Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen. Sprecherin Elke Dörflinger begrüßte die Anwesenden: „Ein schwieriges Jahr vor allem auch für die Kommunen geht zu Ende. Die Auswirkungen der Energiekrise sind deutlich spürbar. Passend hierzu beenden wir das politische Jahr mit dem Thema, mit dem wir Anfang 2022 die Stammtischreihe eröffnet haben: Carsharing“. Schriftführerin Larissa Rotter wurde für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Ortsverband geehrt. Kassiererin Karin Böttcher überreichte ihr ein Präsent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Speziell zum Thema Carsharing stand Dr. Markus Hartmann von den Grünen Neulußheim als Referent mit seiner Expertise den Teilnehmenden zur Verfügung. Er berichtete über das Programm, das in der Nachbargemeinde bereits erfolgreich umgesetzt wird. „Ein Auto zu nutzen, statt zu besitzen, ist ein Beitrag zum Klimaschutz und sorgt dafür, dass unsere Straßen weniger mit Autos blockiert sind“, stellte er zu Beginn seiner Ausführungen fest.

„Mittlerweile wird das Angebot des E-Carsharing sehr gut von den Menschen angenommen, sodass die zur Verfügung stehenden Autos rege genutzt werden.“ Die dafür neu geschaffenen Ladepunkte unterstützten den dringend benötigten Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region. „E-Carsharing ist eine innovative Art der Mobilität und eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zum Besitz eines eigenen Autos“, sagte Hartmann weiter.

Parkt solch ein Carsharing-Fahrzeug bald auch in Hockenheim? Die Grünen haben den Standort in Neuluß-heim mit der Ladesäule besucht und möchten den Prüfantrag für den Haushalt stellen. © Bild Sohn/Die Grünen

Hierfür sei die Gemeinde Neulußheim eine Kooperation mit der Firma Deer GmbH eingegangen. Attraktivität gewinnt der Anbieter insbesondere auch durch Standorte an den Flughäfen Frankfurt und Stuttgart sowie am Baden Airport, was sich positiv auf den Pendelverkehr zwischen den Flughäfen und Hockenheim ebenso wie für den Hockenheimring auswirken würde.

Synergie mit Stadtwerken

Ein E-Carsharing-Angebot mit einem kompetenten Kooperationspartner sei eine Option für Hockenheim und Synergieeffekte mit den Stadtwerken ließen sich sicherlich nutzen. Ein Antrag auf Prüfung – auch inwieweit eine Förderung durch das Land möglich ist – sollte auf jeden Fall im Gemeinderat gestellt werden, war die Meinung aller Anwesenden und Auftrag an die Fraktion.

Dass das Thema für Hockenheim interessant ist, zeige sich daran, dass sich Bürger bereits mehrfach nach den Möglichkeiten eines solchen Angebotes erkundigt haben. „2023 sollte aus unserer Perspektive ein Jahr des Klimaschutzes und der Bürgerbeteiligung werden. Mit diesem Antrag verknüpfen wir beide Aspekte miteinander“, stellte die Fraktion am Ende des Abends fest.