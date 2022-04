E-Kart fährt sauber Spenden ein

Hockenheim. Im vergangenen Jahr hat der Hockenheimer Jugendgemeinderat in Zusammenarbeit mit der Emodrom-Group ein E-Kart-Turnier am Hockenheimring für die Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe acht der ortsansässigen Schulen veranstaltet.

Obwohl durch die Corona-Pandemie die Arbeit des Jugendgemeinderates in den letzten beiden Jahren stark eingeschränkt war und keine großen Aktivitäten durchgeführt werden konnten, war es dem Jugendgemeinderat dennoch möglich, wenigstens dieses Event auf die Beine zu stellen. Ziel dieser Veranstaltung war es unter anderem, auf die Arbeit des Jugendgemeinderates aufmerksam zu machen, um auch für die nächste Wahl, die 2022 ansteht, mögliche neue Kandidaten zu akquirieren und den Schülerinnen und Schülern in dieser Zeit etwas für ihr Engagement zurückzugeben.

Geldbetrag festgelegt

In einer Sitzung des Jugendgemeinderates wurde gemeinsam mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler festgelegt, dass pro Runde 2 Euro für einen gemeinnützigen Zweck gespendet werden sollen, sodass bei 1023 gefahrenen Runden insgesamt 2046 Euro zusammenkamen.

Stufenweise sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander angetreten und fuhren um die kürzeste gemessene Zeit sowie die meisten gefahrenen Runden auf der E-Kartbahn unter der Mercedes-Benz-Tribüne. In einer kurzen Siegerehrung erhielten die Gewinner im Anschluss nach jedem „Stufenrennen“ einen kleinen Preis und einen Beitrag zur Klassenkasse in Form von Rennstadtkarten überreicht. Die drei Fahrer mit den insgesamt besten Rundenzeiten sollten durch den Jugendgemeinderat noch an einem separaten Termin geehrt werden.

Diese Woche fand die Siegerehrung der drei schnellsten Schüler – alle aus der Jahrgangsstufe zwei des Gauß-Gymnasiums – auf dem Siegerpodest des Hockenheimrings statt. Gleichzeitig übergab der Jugendgemeinderat eine Spende aus dem Erlös der Veranstaltung auf der Kartbahn an den Kinderschutzbund Hockenheim.

Bedanken wollte sich der Jugendgemeinderat anschließend bei der Emodrom-Group, welche die E-Kartbahn und das Personal für einen Tag und diesen Zweck kostenfrei zur Verfügung gestellt hat und dadurch die Spende an den Kinderschutzbund möglich gemacht hat. zg