Einbrecher stehlen Geldkassette aus Wettbüro in Hockenheim

Hockenheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Wettbüro in Hockenheim eingebrochen und haben eine Geldkassette gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, muss sich der Vorfall zwischen 23 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samtag ereignet haben.

Der oder die Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und stahlen dann die Kassette aus dem Kassenbereich. Laut Polizei liegt der Diebstahlschaden bei mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese sollen sich unter 06205/28600 melden.