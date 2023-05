Einweihung der Oberen Hauptstraße in Hockenheim spätestens Ende Juni

Hockenheim. Wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen möchte, könnte man sagen, dass die Stadt im Mai ja schon genug zu feiern hat und nicht noch zusätzlich ein Einweihungsfest braucht. Tatsache ist jedenfalls: Dem Abschluss der Ausbauarbeiten an der Oberen Hauptstraße werden Stadtverwaltung und Anwohner wohl erst Ende Juni eine Feierstunde widmen können. Das hat die städtische Pressestelle am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

„Das altgewachsene Versorgungsnetz in Hockenheim führte zu einer Vielzahl an erforderlichen, zusätzlichen und leider nicht im Voraus planbaren Arbeiten im Gas-, Wasser- sowie Stromnetz, sodass die geplante Fertigstellung im April bedauerlicherweise nicht eingehalten werden konnte“, heißt es in der Mitteilung bezugnehmend auf den Anfang März genannten Fertigstellungstermin. Ursprünglich war vom Abschluss im August 2022 die Rede.

Zwischen Ring- und Bachstraße läuft der Ausbau noch. Der Gehweg ist auf einer Seite schon benutzbar. © Matthias Mühleisen

Inzwischen seien alle Rohr- und Stromleitungen im Erdreich verlegt und die Baufirma beginne mit dem Ausbau des Straßenkörpers. Aktuell wird gerade die Bord- und Rinnenanlage hergestellt. Da es bei Straßenbauarbeiten erfahrungsgemäß zu maximal kleineren Verzögerungen kommen könnte, sollte einer Öffnung und somit auch einer Einweihung der Straße bis spätestens Ende Juni nichts mehr im Wege stehen, schließt die Mitteilung.