Die Kommunen müssen für alle Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Kindergartenplatz oder einen Platz in einer Tageseinrichtung zur Verfügung stellen. Außerdem ist ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder bis zum dritten Lebensjahr in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege vorgeschrieben.

Diese Anforderungen sind für die Stadt Hockenheim allerdings nicht ohne Weiteres umzusetzen. Doch jetzt zeichnet sich etwas Entspannung in der Bedarfssituation ab. Der Gemeinderat hatte der Errichtung eines neuen Waldkindergartens unter der Trägerschaft des Vereins Postillion zugestimmt. Das Waldgelände des ehemaligen Vogelparks soll in Zukunft Platz für insgesamt 20 Kinder bieten.

Der Bau der neuen Kindertagesstätte in Trägerschaft des Postillion auf dem Eckgrundstück von Hubäckerring und Albert-Einstein-Straße geht auch seiner Vollendung entgegen. Anfang Dezember soll die neue Kindertageseinrichtung bezugsfertig sein, versicherte Postillion-Vorsitzender Stefan Lenz bei der Baustellenbegehung mit unserer Zeitung. Das zweistöckige Gebäude stellt dann 80 Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren und 20 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Die Gesamtkosten kommen auf rund 3,8 Millionen Euro.

Derzeit sind die Trockenbauer am Werk. Fenster und Estrich sind schon vorhanden und der Sanitärbereich ist bereits weitgehend gefliest. An der Außendämmung des Gebäudes wird noch gearbeitet.

Gut an ÖPNV angebunden

„Die Kinder werden sich hier mit Sicherheit wohlfühlen“, meinte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg beim Rundgang durch die Räumlichkeiten für die sechs Gruppen.

Die Kindertagesstätte, die zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen aufnehmen soll, liegt zentral in den Wohngebieten und ist über die Bushaltestelle gut an den ÖPNV angebunden. Lenz rechnet damit, dass die sechs Gruppen bald nach der Eröffnung voll belegt sein werden. In Eppelheim habe man einen vergleichbaren Neubau errichtet, so der Postillion-Chef.

Neben dem Haupteingang im Erdgeschoss ist ein Raum mit Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen angeordnet. Dem schließen sich Personalräume und Toiletten sowie der Sanitärbereich für die Kinder an. Der großzügige Essensbereich mit dem angrenzenden Schlafraum verfügt über große Fenster zur Albert-Einstein-Straße hin. Die Einrichtung wird über einen Caterer versorgt werden.

Zwei Räume für die Krippengruppen und ein Kindergartenraum sind zur Außenanlage hin ausgerichtet. Im Erdgeschoss gibt es weitere Räume für Material und die Technik. Das Gebäude verfügt über eine Fußbodenheizung. Zwei Treppenhäuser führen ins Obergeschoss und ein Aufzug garantiert die Barrierefreiheit des Gebäudes. Die Anordnung für die Kindergartengruppen oben ist in etwa identisch mit den Räumen unten. Hinzu kommen ein großer Bewegungsraum an der Gebäude-ecke Hubäckerring zur Albert-Einstein-Straße, ein Pausenraum, zwei Gruppenschlafräume und ein Kreativbereich sowie Personalräume, Büro und Materiallager.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler freut sich über die neuen Kapazitäten für die Kinderbetreuung in der Rennstadt. Der Neubau schaffe beste Rahmenbedingungen für die jüngsten Hockenheimer: „Eine gute Investition in die Zukunft, um den Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können. Wir sind glücklich, dass der Baufortschritt so gut läuft, und freuen uns schon auf die Eröffnung im Dezember“, so der Verwaltungschef.