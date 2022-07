Fasnachter verzichten erneut auf die Prunksitzung

Aufgrund der Corona-Ungewissheit hat sich der Vorstand des Carneval Clubs (C. C.) Blau-Weiß 1989 entschlossen, für die kommende Kampagne noch einmal auf die Durchführung der Prunksitzung zu verzichten. Das erfuhren die Mitglieder bei der Generalversammlung im Nebenzimmer der VfL-Gaststätte von Vorsitzendem Dirk Steinmann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Steinmanns Geschäftsbericht zur Saison 2020/2021, in der Corona-bedingt keine große Aktivitäten stattgefunden haben, fiel kurz aus. Das von Schriftführerin Carina Weber erstellte und verlesene Protokoll der Generalversammlung 2021 wurde ohne Einwände angenommen.

Die Gewählten Zweite Vorsitzende: Silke Kuschke, Vizepräsidentin: Jeanette Huck. Schatzmeisterin: Barbara Mühlfeld, Schriftführerin: Carina Weber, zweiter Beisitzer: Kai Kuschke. Kassenrevisoren: Thomas Krieg, Stefan Gauch und David Huck. zg/ub

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Barbara Mühlfeld wies trotz ausgebliebener Veranstaltungen einen positiven Abschluss für das Geschäftsjahr 2021 aus. Kassenrevisor Uwe Bär bescheinigt eine einwandfreie Buchführung. Die vom Ehrenpräsidenten vorgeschlagene Entlastung von Barbara Mühlfeld bestätigten die Mitglieder einstimmig. Der Bericht der Gardeministerin Manuela Veith über die Tätigkeiten der tanzenden Abteilung bildete den Abschluss der Berichte.

Da keine Diskussion über die Berichte gewünscht wurde, schlug Ehrenpräsident Uwe Bär der Versammlung die Entlastung des gesamten Vorstands vor, die von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig bestätigt wird.

Turnusmäßig werden laut Satzung im zweijährigen Rhythmus Teile des Vorstands neu gewählt. Diesmal stellten sich zweite Vorsitzende Silke Kuschke, Vizepräsidentin Jeanette Huck, Schatzmeisterin Barbara Mühlfeld, Schriftführerin Carina Weber, zweiter Beisitzer Kai Kuschke wieder zur Wahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Ordensfest mit Inthronisation

Da die Kassenrevisoren Uwe Bär, Michelle Gerl und Lisa Hemberger nicht mehr zur Verfügung standen, wurden Thomas Krieg, Stefan Gauch und David Huck für diese Aufgabe gewählt.

Den Abschluss machten die Berichte zur Haushaltsplanung und Terminplanung für das Geschäftsjahr 2022/2023. Die unter Vorbehalt vorgestellte Vorschau beinhaltet zum jetzigen Zeitpunkt nur das Ordensfest mit der Verabschiedung der noch amtierenden Prinzessinnen Sophie I. und Melissa I. Gleichzeitig soll auch die neue Jubiläumsprinzessin zur 33-Jahrfeier des C. C. Blau Weiss inthronisiert werden. Diese Veranstaltung soll am 29. Oktober im Alten Fahrerlager stattfinden. Mit den Dankesworten des Vorsitzenden Dirk Steinmann an Vorstand und die Mitglieder endete die Generalversammlung. zg/ub