Feier mit viel Gesang

Der Männergesangverein Liedertafel Hockenheim veranstaltet am kommenden Wochenende sein traditionelles Waldfest am Alten Fahrerlager. Die Sängerinnen und Sänger bieten ihren Besuchern ein vielfältiges Programm sowohl in kulinarischer als auch musikalischer Sicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Fest beginnt am Samstag, 16. Juli, am Nachmittag mit Speisen vom Grill sowie kühlen Getränken vom Fass und aus der Flasche. Den gesanglichen Rahmen bilden der Chor Kreuz und Quer, der Frauenchor Schwanheim sowie das Vocalensemble Chorios und der Frauen- und Männerchor des Gastgebers.

Am Sonntag, 17. Juli, geht es ab 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen weiter, der gesanglich von Gastgeber MGV Eintracht und dem Sängerbund Liederkranz Oftersheim umrahmt wird. Für das leibliche Wohl stehen neben Pfannengyros mit Tzatziki die bei einem Waldfest üblichen Speisen und Getränke zur Auswahl. Darüber hinaus ist eine Kuchenbar an beiden Tagen bestückt.

Mehr zum Thema Stadtkapelle Konzert vor Zehntscheune Mehr erfahren

Die musikalische Unterhaltung am Nachmittag kommt vom MGV Wiesental und dem AGV Belcanto Hockenheim. Der MGV Eintracht lädt alle Mitglieder, Freunde und Gönner sowie die gesamte Bevölkerung sind zum Besuch des Waldfestes eingeladen. zg