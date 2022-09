Für jeden Takt die passenden Moves

„Tanz ist die verborgene Sprache der Seele“, sagte einst die bekannte Choreografin Martha Graham. Das Unterrichten dieser „Sprache“ haben sich Regina und Wolfgang Feil 1992 mit der Eröffnung ihrer Tanzschule in Hockenheim zur Aufgabe gemacht. Seitdem entwickelte sich die Tanzschule Feil zu einer Institution in der Umgebung. Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens bietet die Tanzschule nun ab Montag, 5. September, eine facettenreiche Workshopwoche für Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters an.

Nach den Anfängen mit Tanzkursen in der Stadthalle bezog die Schule 1993 ihre eigenen Räume in der Hockenheimer Gleisstraße. 2011 folgte mit der Eröffnung der „tanzbar!“ in Altlußheim ein weiteres Studio mit charmanter Atmosphäre in einem umgebauten Fachwerkhaus.

Im Januar 2017 verließ die Tanzschule die Gleisstraße und zog in ihre neuen Räume im Mörscher Weg (Hockenheim). Seitdem lernen die Schüler die Kunst des Tanzens in einer tollen Location, welche 560 Quadratmeter umfasst und dank drei mit modernster Technik ausgestatteten Sälen die optimalen Bedingungen für effektive Tanzstunden in schönem Ambiente bietet.

Auf dem über 2000 Quadratmeter großen Grundstück und rund um die Tanzschule gibt es genügend kostenfreie Parkplätze sowie einen Außenbereich zum Sitzen, Ausruhen und natürlich zum Tanzen. In einer entspannten und familiären Atmosphäre können die Schüler das Tanzen mit Hilfe professioneller Anleitung stressfrei lernen.

Jede Menge Abwechslung

Die Jubiläumswoche bietet jede Menge Abwechslung. Kinder ab drei Jahren dürfen beim „Dance 4 Kids“ ihr Rhythmusgefühl entdecken. Gleichzeitig fördert der individuell angepasste Unterricht die körperliche Entwicklung, Musikalität und Konzentrationsfähigkeit. Und wer auf krachende Beats und coole Moves steht, kann bei den Hip-Hop-Kursen mitmachen.

Auch der Paartanz wird in dieser besonderen Woche entsprechend zelebriert: Sowohl Neueinsteiger als auch Tänzer mit Vorkenntnissen dürfen sich auf Kurse in verschiedenen Stilen freuen. Der Boogie-Woogie- und Swing-Kurs (auch im West Coast Stil) ist genau das Richtige für Fans der Musik und des Lebensstils der 1950er Jahre. Freude kommt auch bei den Salsa- und Bachata-Kursen auf, die mit ihrem lateinamerikanischen Flair und lockeren Bewegungen für Atmosphäre in den Tanzsälen sorgen.

Klassiker wie der Discofox, Walzer, Fox und Cha-Cha-Cha können ebenfalls erlernt werden. Für Neueinsteiger bietet sich zudem die Chance, beim Rock‘n‘Roll ordentlich die Fetzen fliegen zu lassen oder beim Tango Argentino die innere Leidenschaft zu entfesseln.

Als Zusatz wird im Anschluss an die Kurse täglich eine Tanzparty stattfinden, bei der die Schüler ihre neu erlernten Schritte direkt anwenden können. Falls kein Tanzpartner zur Verfügung steht, ist man bei den Kursen „Ladys only“ und Linedance gut aufgehoben. Linedance in seiner neuen Form ist nicht nur was für Westernhelden, getanzt wird zu den unterschiedlichsten Musikstilen, von Country bis zu Songs aus den aktuellen Charts.

Damen und Herren über 60 Jahren finden im Club Agilando die Möglichkeit, sich sowohl tänzerisch als auch gesundheitlich fit zu halten. Wer vor allem seine Fitness stärken will, kommt zu den Zumba-Kursen.

Party zum Abschluss

Nach dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ wird der Sonntag zum Highlight der Workshopwoche: Zunächst findet eine Schnupperstunde in den Grundkurs für Jugendliche statt. Hierbei ist kein Tanzpartner notwendig und es wird zu Hits aus den aktuellen Charts getanzt. Eine ideale Möglichkeit, um Freunde zu treffen, neue Bekanntschaften zu knüpfen und einfach nur Spaß zu haben. Bei der anschließenden Jugend-Party tritt die Nachwuchsband „Too Hot To Handle“ auf und sorgt für ausgelassene Stimmung mit bekannten Hits. Die Party startet um 19 Uhr und der Eintritt ist frei. zg