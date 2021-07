FWV gibt in Sachen Radwegbeleuchtung nicht auf

Einen guten Start attestierte die Fraktionsvorsitzende der Freien Wählervereinigung Gabi Horn der Zusammenarbeit mit dem neuen Oberbürgermeister Marcus Zeitler und der Stadtverwaltung bei der Jahreshauptversammlung unter Corona-Bedingungen in der Stadthalle. Vorsitzender Friedrich Fluch begrüßte zahlreiche Mitglieder, um über von Corona geprägte Arbeit der Freien Wähler zu berichten.

Im Gemeinderat müssen viele Themen angepackt werden, aber die Konsolidierung des Haushaltes mache das Ganze schwierig, erklärte Gabi Horn. Die Erhöhung der Kindergartengebühren habe niemanden in der Fraktion mit Freude erfüllt. Erfreulich sei hingegen, dass für den Schandfleck Hofweg mit dem DRK ein Ausweg gefunden wurde. Ständiges Thema waren die intensiven Bautätigkeiten im Stadtgebiet, die in den nächsten Jahren weiterhin nötig sein werden. So müssten nicht nur Straßen, sondern auch Schulen für die Kinder saniert werden.

Defizit für Schülersicherheit

Neuwahlen zum Vorstand Zweiter Vorsitzender Florian Altenberger. Schriftführer Severin Geier. Beisitzer Stefan Weber und Walter Großhans. Kassenprüferin Anke Weber. zg

Enttäuscht waren die Mitglieder darüber, dass noch immer keine Mehrheit im Gemeinderat für die Radwegbeleuchtung am Kraichbach zwischen Reilingen und Hockenheim gefunden wurde. Nach Ansicht der FWV ist diese notwendig, damit die Bürger, vor allem aber die Schüler in den Wintermonaten, sicher zur Schule und zurück kommen.

Vorsitzender Friedrich Fluch hob das „Dampfnudelfest to go“ als das Ereignis der FWV im Jahr 2020 hervor. Eine Veranstaltung, für die es keine Blaupause gab – alles musste neu organisiert werden. Umso erfreuter war man über die Resonanz: Warteschlangen an der Ausgabe wie in besten Zeiten und durchweg Lob von den Bürgern, berichtete Fluch.

Trotz aller Corona-bedingten Hygieneauflagen hielten die Freien Wähler im Frühjahr 2021 an ihrem Oster- und Muttertagsstand fest. Zu Ostern wurden gelbe Ostereier, am Vortag zum Muttertag gelbe Rosen verschenkt. Die beiden Aktionen seien bei den Bürgern wieder sehr gut ankommen, zumal keine andere Partei an diesen Tagen zu sehen war.

Finanzlage trotz Corona positiv

Kassierer Christian Sauter zog eine positive Bilanz, was letztendlich dem „Dampfnudelfest to go“ zu verdanken war. Ursula Großhans und Brigitte Butz als Kassenprüferinnen hatten keine Beanstandungen, der Antrag von Ursula Großhans, Kassierer und Vorstand zu entlasten wurde einstimmig angenommen.

Florian Altenberger wurde für weitere zwei Jahre zum zweiten Vorsitzenden gewählt, ebenso wie der Schriftführer Severin Geier. Bei den Beisitzern stellten sich Stefan Weber und Walter Großhans erfolgreich zur Wiederwahl. Anstelle von Kassenprüferin Brigitte Butz erklärte sich Anke Weber bereit, das Amt zu übernehmen.

Das Dampfnudelfest 2021 soll am 12. September wieder im „Alten Fahrerlager“ stattfinden. Ebenso plant die FWV ein internes Wintergrillen. Dafür bot sich Neumitglied Steffen Großhans als Ausrichter an. Die Fraktion wünscht sich bei öffentlichen Fraktionssitzungen, die nun wieder stattfinden können, eine regere Beteiligung. Nach gut einer Stunde beendete der Vorsitzende die Jahreshauptversammlung. zg/ff

