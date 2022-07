Wenn ein Stück so gut besetzt ist, mit so hohem Tempo und so stimmigen Effekten inszeniert wird, dann macht Theater richtig Spaß. So geschehen am Freitag- und Samstagabend in der Stadthalle. Hier haben die Musik-Theater-Gruppen des Gauß-Gymnasiums Carlo Goldonis Komödie „Diener zweier Herren“ auf die Bühne gebracht.

Die quirlige Mixtur aus Comedy und Musical, Zirkus und Theater

...