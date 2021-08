Geld für radelnde Bahnfahrer

Die Rennstadt Hockenheim erhält für die Modernisierung ihrer Fahrradabstellanlage am Bahnhof einen Zuschuss des Bundes in Höhe von 212 000 Euro. Darauf weist der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting hin. Der Bund stellt die Mittel in der „Bike-and-Ride-Initiative“ des Bundesumweltministeriums und der Deutschen Bahn zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Abgeordnetenbüro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit der Initiative sollen so bundesweit rund 100 000 neue Fahrradabstellplätze an deutschen Bahnhöfen entstehen. Bei einem Vor-Ort-Termin probierte der Abgeordnete gleich die per App mietbaren Fahrradboxen mit seinem eigenen Bike aus. Er zeigte sich begeistert von dem einfachen und sicheren System, nachdem ihm sein Gefährt in Berlin erst kürzlich gestohlen worden war (wir berichteten).

„Moderne Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen sind ein wichtiger Anreiz für Reisende, die beiden umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad und Bahn zu kombinieren. Die Bundespolitik setzt damit einen wirkungsvollen Impuls mit positiven Auswirkungen in unserer Region“, erklärt Olav Gutting. Dies sei praktische Politik für mehr Sicherheit, moderne Mobilität und Klimaschutz.

Ziel der Stadt Hockenheim ist es, ein attraktives Angebot für Radfahrer zu schaffen, bei dem die Bike-and-Ride-Anlage den aktuellen Standards entspricht. Es soll überdacht und ausreichend beleuchtet sein und ein sicheres Anschließen des Fahrradrahmens ermöglichen. Dadurch soll der Radverkehr und vor allem die Vernetzung der Verkehrsmittel im Nahbereich von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs attraktiv gestaltet und gefördert werden, so das Ziel der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Durch den Um- und Neubau der Fahrradabstellanlagen am Bahnhof werden erste Maßnahmen aus dem gesamtstädtischen Entwicklungskonzept sowie klimafreundlichen Mobilitätskonzept umgesetzt. zg