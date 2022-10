Herbstferien nutzen zur Prüfungsvorbereitung

Hockenheim. Die Volkshochschule bietet in den Herbstferien Vorbereitungskurse auf das Abitur und die Realschulprüfung an. Die Gebühr beträgt pro Kurs 105 Euro. Die Kurse finden im VHS-Haus in Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, statt. Sollte der Präsenzunterricht nicht möglich sein, werden die Kurse online durchgeführt. Daher bittet die VHS, bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse anzugeben. An Allerheiligen, 1. November, ist Pause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mathematik – Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung: Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich von 12.30 bis 15.30 Uhr.

Englisch – Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Realschulprüfung: Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich von 15.45 bis 18.45 Uhr.

Mathematik – Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Leistungsfach): Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich von 9 bis 12 Uhr.

Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail: info@vhs-hockenheim.de, www.vhs-hockenheim.de. vhs