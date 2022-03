HMV lädt Hockenheimer Kinder zum Osterpicknick ein

Der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) bietet in Kooperation mit der Buchhandlung Gansler eine Osterpicknick-Aktion für Vor- und Grundschulkinder an. Mussten im vergangenen Jahr Corona-bedingt die Osterhasen noch zu den Kindern nach Hause hoppeln, können am Ostersamstag, 16. April, ab 10.30 Uhr alle Kinder bei den Osterhasen am Forstpavillon im Hockenheimer Gartenschaupark vorbeischauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Familien sollten eine eigene Picknickdecke, Klappstühle, warme, gemütliche Kleidung, heiße Getränke und ein paar Snacks mitbringen, um es sich auf der Wiese bequem zu machen und den spannenden Ostergeschichten von Geneviève Gansler und Bianca-Colette Riemer-Merkel zuzuhören. Zwei Geschichten für zwei Altersgruppen – Vor- und Grundschulkinder zwischen vier und acht Jahren – vorgelesen. Das Osterpicknick findet bei jedem Wetter statt. Falls es regnen sollte, wird die Veranstaltung in die Lamellenhalle verlegt.

Damit niemand auf der Decke festfriert, bietet der HMV nach dem Vorlesen einige Spiele rund um Ostereier und Geschicklichkeit an. Zum Schluss werden Schoko-Osterhasen und -eier verteilt. Dafür konnte der HMV Globus im Talhaus als Sponsor gewinnen, der fair gehandelte Schokolade zur Verfügung gestellt hat.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Es wird um eine Anmeldung mit Namen und der Anzahl der Kinder – maximal drei pro Familie – per E-Mail an info@hockenheimer-marketing-verein.de gebeten, damit genügend Osternester vorhanden sind. Anmeldeschluss ist der 13. April. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln im Freien.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2