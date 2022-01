Hochbeet fast fertig im Begegnungsgarten

Der Begegnungsgarten der Lokalen Agenda in Hockenheim öffnet seine Pforten: Am Samstag, 29. Januar, um 14 Uhr freut sich das Team über tat-kräftige Helfer und interessierte Besucher. An diesem Tag wird das Gelände des Gartens weiter modelliert, es werden Flächen für einen Weg ausgehoben und das Hochbeet wird fertiggestellt.

Der Begegnungsgarten möchte allen interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, Maßnahmen der ökologischen Gartengestaltung gemeinsam mit Gleichgesinnten umzusetzen. Die Idee entstammt der „Urban Gardening“-Bewegung. Der Garten ist ein aktiver Beitrag der Stadt Hockenheim zur Verbesserung der Artenvielfalt, die Bewirtschaftung folgt den Vorgaben des Natur- und Artenschutzes.

Sandro Schiefner am neu gepflanzten Zwetschgenbaum. © Lenhardt

Der Zugang erfolgt über die Mittlere Mühlstraße in Richtung Kraichbach. zg

