Hockenheim Schule setzt „#Pausentalk“-Reihe mit Jungpolitiker fort

Hockenheim. „Schulalltag und aktuelle Themen, die Schülerinnen und Schüler beschäftigen, sollen hier zur Sprache kommen.“ Mit diesem Ziel und Motto war die Podcastreihe der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) im Jahr 2020 mit Interviewgast Oberbürgermeister Marcus Zeitler gestartet. Nach einer Corona-Zwangspause ist er nun wieder da – der „#Pausentalk“ des HeussLab-Podcasts. Organisiert wird das Format von Schülerinnen für Schülerinnen und Schüler mit Unterstützung durch die Schule, Lehrkräfte und die Schulsozialarbeit im eigenen Podcaststudio des HeussLab, dem digitalen Lernlabor an der Realschule.

In der zweiten Folge ist Adrian Nowak zu Gast, Mitglied im aktuellen Jugendgemeinderat Hockenheim und Schüler an der THRS. In ungezwungener, offener und authentischer Atmosphäre moderierte Paula Stephan durch das Interview, während Jungpolitiker Adrian Nowak in schon fast professioneller Manier Rede und Antwort zu den Schülerfragen der sechsten Klassenstufen stand. Dabei wurde das neue neue Pausentalk-Spielformat „THRS-Twister“ gleich mit ausprobiert.

Zukünftig soll die „Frage des Tages“ aktuelle Infos zu brennenden Schülerfragen liefern. Jeden Monat soll eine weitere Folge erscheinen – mit wechselnden Gästen und neuen interessanten Themen. Das Redaktionsteam um Paula Stephan, Hanna Bühler, Celina Astor, Lia Hildenbrand-Pivirotto, Luisa Ballreich und Neha Kaniampalackal mit Unterstützung durch Schulsozialarbeiter Tim Molina Ruiz sowie Deutsch- und IT-Lehrer Andreas Obermann freut sich auf weitere spannende und lustige Folgen des #Pausentalk-Podcasts.

Angehört werden kann die Folge demnächst auf demSpotify-Angebot des HeussLab. zg/rpi

