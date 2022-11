Hockenheimer Advent: Ein Fest der Zusammengehörigkeit

Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres: Bei festliche Dekoration, einem heißen Glühwein und musikalischen Klassikern wie „Last Christmas“ oder „Stille Nacht, Heilige Nacht“ wird in feierlicher Stimmung mit den Lieben aus Familie und Freunden das Jahr in Ausklang gebracht.

Dazu zählen Traditionen wie die Weihnachts- und Adventsmärkte, die in ganz Deutschland stattfinden. Auch in der Rennstadt gehört der Hockenheimer Advent auf dem Marktplatz zu der Zeit rund um die Geburt Jesu. Nach einer Corona-bedingten Leidensepisode von zwei Jahren kehrt die Veranstaltung an diesem Wochenende zurück. Und dazu haben sich wieder etliche ortsansässigen Vereine, Institutionen und Privatpersonen mit Ständen voller Leckereien für Herz und Seele angekündigt.

Die 27. Auflage soll nach der langen Pause ein großes Fest für Jung und Alt werden. Dafür hat der Hockenheimer-Marketing-Verein als Organisator nicht nur für insgesamt 35 weihnachtliche Verkaufshütten, sondern auch für ein passendes Unterhaltungsprogramm in der Stadthalle und auf der eigens errichteten Bühne, gesorgt.

Kulinarisch haben sich die Vereine einiges einfallen: An zahlreichen Ständen gibt es den obligatorischen Glühwein, teilweise in verschiedenen Variationen. Kinderpunsch für die Kleinen, Schnäpse für die innere Wärme oder wohltuender Tee runden das flüssige Angebot ab.

Gaumenfreuden deftig und süß

Gaumenfreuden bescheren Klassiker wie Bratwurst, Pommes und Steaks. Hinzu kommen deftige Leckereien wie Gyros bei den Fußballern vom FV 08, Gulaschsuppe bei den Landfrauen oder Falafel bei den Tierrettern von Romania’s Furrytales und vieles mehr. Freunde von süßen Speisen werden bei der SG Horan (Apfelküchlein), bei den Pfadfindern (Crepés) oder an mehreren Waffelständen fündig.

Die Besucher erwartet jedoch nicht nur ein umfängliches Verpflegungsangebot: Beim Verein „Eine Welt Hockenheim“ gibt des weihnachtliches Kunsthandwerk und beim Kreativkreis der evangelischen Kirchengemeinde können Adventkränze und weitere themenbezogene Dekorationsgegenstände erworben werden. Eine große Auswahl an kurpfälzischen Produkten gibts es am Stand dieser Zeitung, die auch in schönen Geschenksets zusammengestellt sind. Zudem besteht die Möglichkeit auf ein Gespräch mit Redakteuren dieser Zeitung.

Die Blauen Husaren werden am Freitag das Bühnenprogramm noch vor der offiziellen Eröffnung mit dem Hockenheimer Christkind und der Begrüßung durch Oberbürgermeister Marcus Zeitler einläuten. „Rocking around the Christmas Tree“ heißt es dann abends mit „Dougie & the Blind Brothers“.

Der Samstag wird mit musikalischen Beiträgen von den Shantys der Marinekameradschaft, den beiden Männergesangsvereinen Eintracht und Liedertafel sowie dem Hohner-Akkordeon-Orchester stimmungsvoll begleitet. Abends folgt der Live-Auftritt von „AMOkoustic feat. Anna Minges“.

Der Abschlusstag steht dann zunächst mit der Purzelgarde der HCG, und den Jugendorchestern der Stadtkapelle und der Blauen Husaren im Zeichen aufstrebender Talente, bevor der AGV Belcanto das Unterhaltungsprogramm abrundet. Auf die kleinen Besucher wartet am Samstag und Sonntag in und um die Stadthalle ein wahres Paradies: Ein Kinderkarussell, weihnachtliche Geschichten und ein Theaterstück stehen hier auf dem Plan. Zudem verteilt das Hockenheimer Christkind Schokonikoläuse. Etwas für das Auge wird indes in der Pestalozzi-Schule geboten, wo der Kunstverein seine Ausstellung zum 20-jährigen Jubiläum präsentiert.

Der Hockenheimer Advent wird seine Besucher also in eine Weihnachtswelt voller Genuß, Unterhaltung und städtische Zusammengehörigkeit entführen und die festliche Zeit im Dezember einläuten.