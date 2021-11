Hockenheimer Christkind öffnet jeden Tag ein Türchen am Adventskalender

Es war alles vorbereitet, der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) hatte sein erstes Hockenheimer Christkind gefunden, das weiß-goldene Samtkleid war geschneidert und die Eröffnungsrede geschrieben. Doch leider konnte das Christkind Lara Rembert wegen der Corona-Pandemie den Hockenheimer Advent am Freitag, 26. November, auf dem Marktplatz nicht eröffnen.

Lara Rembert ist das Hockenheimer Christkind des Hockenheimer Marketing-Vereins. © Hockenheimer Marketing-Verein

Eine Woche zuvor hatte man sich entschieden, den Advent in diesem Jahr erneut abzusagen. Die Enttäuschung bei allen Beteiligten, vor allem beim frisch gekürten Christkind, war riesengroß. Auch wenn kein Weihnachtsmarkt stattfindet, wollte das Christkind allen, ganz besonders aber den Kindern, eine schöne Adventszeit bescheren.

So entschied sich kurzerhand der HMV zusammen mit dem Christkind einen digitalen Adventskalender mit 24 Türchen zu organisieren. Nach drei aufregenden Drehtagen waren 24 Youtube-Videos in den Räumen der Filmproduktion Malix abgedreht, in denen das Christkind wunderschöne Weihnachtsgeschichten vorliest, Sterne, Anhänger und Karten bastelt, Plätzchen backt, aber auch leckere Schokofrüchte und einen Kinderpunsch kreiert, damit die Kinder nicht zu lange auf das Christkind am 24. Dezember warten müssen.

Ab Mittwoch, 1. Dezember, geht es los. Jeden Tag kann ein Online-Türchen geöffnet werden. Die Backzutaten, Rezepte und Materiallisten werden immer einen Tag zuvor angegeben, damit jede Familie in Ruhe alles zusammensuchen kann. Hat man einmal ein Türchen verpasst, oder ein Plätzchenrezept hat so lecker geschmeckt, dass man es gleich noch einmal backen möchte, ist dies kein Problem, es können die Einspielungen vom aktuellen Tag oder den Tagen davor immer wieder angesehen werden. Der Zugriff auf die noch ausstehenden Tage bis Heiligabend bleiben hingegen eine Überraschung.

Warten auf Zuschriften

Wer dem Christkind schreiben oder ein Bild von Gebasteltem oder Gebackenem schicken möchte, kann dies per E-Mail an christkind@hockenheimer-marketing-verein.de tun. Das Christkind wird antworten und freut sich auf Zusendungen.

Zu finden gibt es den Online-Adventskalender im Internet unter www.hockenheimer-marketing-verein.de sowie auf der Facebook- und Instagram-Seite des Marketing Vereins.