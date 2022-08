Hockenheim. Der Verein für Heimatgeschichte startet am Samstag, 6. August, eine Fahrradtour zum Heimatmuseum in Brühl. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Bahnhof. Wer nicht mit dem Fahrrad fahren möchte, kann um 15 Uhr zum Museum in der Kirchenstraße 2 in Brühl kommen. Es gibt eine etwa einstündige Führung, in der unter anderem Exponate zur Luftschifffahrt von Schütte-Lanz zu sehen sind. Gäste sind willkommen.

