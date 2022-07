Hockenheimer Reisegruppe erlebt tolle Tage am Wilden Kaiser, Chiemsee oder in Kufstein

Hockenheim. Nach längerer Corona-bedingter Pause unternahm die Reisegruppe „Fahr mal raus“ ihre Mehrtagesfahrt nach Oberbayern. Auf der Fahrt dorthin war zunächst in Augsburg Gelegenheit zu einem kleinen Stadtbummel, ehe über München und Holzkirchen das Reiseziel Sporthotel „Wilder Kaiser“ in Oberaudorf erreicht wurde.

Am nächsten Tag ging es zum Tatzelwurm, einem wunderschönen Wasserfall mit einer seitlichen Höhle, in der in Urzeiten ein gleichnamiges böses Ungeheuer sein Unwesen trieb. Nächstes Ziel war das Sudelfeld, wo bei herrlichem Wetter und einem Glas Gipfelsekt die majestätischen Berge des Wilden und Zahmen Kaisers eine bezaubernde Kulisse darboten. Nach einem kurzen Weg zurück zum Hotel wartete ein echtes bayrisches Schmankerl, nämlich das Weisswurst-Essen mit Brezel und süssem Senf auf die Gruppe.

Tags darauf stand eine Schifffahrt auf dem Chiemsee, dem mit 80 Quadratkilomtern größten See Bayerns, auf dem Programm. Von Prien aus wurde die Fraueninsel angesteuert, wo bei einer Führung Wissenswertes über das Benediktinerinnenkloster und das Fischerdorf zu erfahren war. Abends gab es alpenländische Musikunterhaltung im Hotelbiergarten.

Die Gegend um den Wilden Kaiser wurde am nächsten Tag erkundet. Der Weg führte über Niederndorf vorbei am Walchsee nach Kössen bei einem Abstecher nach Schwendt, wo Gelegenheit zum Besuch einer Schaukäserei gegeben war. Die Weiterfahrt ging über St. Johann i.T. und Kitzbühel zum Zielort Kufstein mit längerer Rast zur Einkehr in einem der Straßencafés und Bummel durch die Altstadt. Die Rückfahrt erfolgte über Ebbs.

Rundfahrt zum Tegernsee

Auch am nächsten Tag gab es Neues zu entdecken. Die Rundfahrt führte vorbei am Thiersee über Bayrischzell, Schliersee zum Tegernsee. Der Biergarten des Herzoglichen Bräu-stüberls lud bei herrlichem Kaiserwetter zum Frühschoppen ein. Sehenswert ist hier vor allem die wunderschöne Dorfkirche und auch ein Spaziergang an der Uferpromenade wurde gerne angenommen.

Nach der Rückfahrt über Kiefersfelden und Ebbs wartete im Hotel ein leckerer Kaiserschmarren zur Verkostung. Doch bekanntlich geht auch der schönste Urlaub einmal zu Ende. So wurde am nächsten Tag mit vielen neuen Eindrücken und schönen Erlebnissen die Heimreise angetreten, die noch durch einen Bummel durch die Fußgängerzone in Ulm und einem Besuch des Bauernmarktes in Dasing gerne unterbrochen wurde.