„Herr Oberbürgermeister, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe“ – mit dieser Formel hat Thomas Jakob-Lichtenberg am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung seinen Diensteid als Erster Beigeordneter der Großen Kreisstadt Hockenheim abgelegt. Der Bürgermeister war am 20. Oktober mit 15 zu acht Stimmen wiedergewählt worden.

Jakob-Lichtenberg, seit 1. Januar 2014 im Amt, schwor, dass er

