„Hoggemer Höfe Tour“ zeigt: Das Essen wächst nicht im Supermarkt

Hockenheim. Acht Hockenheimer Landwirte öffnen am Samstag, 27. August, von 11 bis 18 Uhr zum ersten Mal ihre Hoftore bei der „Hoggemer Höfe Tour“. Mit dieser Idee kamen die Landwirte Anfang des Jahres zum Hockenheimer Marketing-Verein (HMV), der nach zwei Treffen ein gemeinsames Konzept erarbeitet hat. „An diesem Tag besteht die beste Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der heimischen Bauernhöfe rund um Hockenheim zu werfen, um moderne Landwirtschaft und die Menschen, die dahinterstehen, einmal ganz persönlich kennenzulernen, regional angebaute Produkte wieder wertzuschätzen und zu wissen, wie und wo sie erzeugt werden, denn das Essen, welches bei uns auf den Tisch kommt, wächst eben nicht im Supermarkt“, so Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des HMV, die die Koordination des Projektes in die Hand genommen hat.

Es gibt eine empfohlene Route von Bauernhof zu Bauernhof, die per QR-Code vom Plakat, Flyer oder über die Homepage des HMVs heruntergeladen werden kann. Auch vor Ort wird es eine Wegbeschilderung geben. „Wir bitten ganz explizit, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen, bitte nicht mit dem Auto, das kann an dem Tag zu Hause bleiben“, so Birgit Rechlin weiter. Es gibt im Flyer eine Nummerierung der Höfe, aber es kann an jedem Bauernhof mit der Tour begonnen werden. Jeder Hof zeigt, für was er steht, hat andere Schwerpunkte, sodass es sich lohnt, alle zu erkunden.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Für das leibliche Wohl mit regionalen Produkten ist auf verschiedenen Höfen gesorgt. Auch hier lohnt es sich, einen Blick in den Pocketflyer zu werfen, der bei jedem Hof ausliegt oder per QR-Code heruntergeladen werden kann.

Salat, so weit das Auge reicht auf den Feldern beim Gemüsehof Schmitt, die ebenfalls besichtigt werden können. © Hmv

Acht vielfältige Stationen

Folgende Hoggemer Höfe öffnen ihre Türen und zeigen, was es in ihren Ställen und auf ihren Feldern gibt und mit welchen landwirtschaftlichen Hightechmaschinen sie arbeiten:

Bauernhof Kief, Seewaldsiedlung 6 – Familienbetrieb für Nachhaltigkeit schon in der dritten Generation. Hier gibt es Rinder und Kühe zum Anfassen. Der gesamte Kreislauf wird erlebbar gemacht von Gras zu Milch und von Gülle zu Dünger. Als Verkostung gibt es einen Eisstand mit Eis aus eigener Milchproduktion. Auf dem angrenzenden Acker stellen die Oldtimerfreunde Hoggene ihre Schlepper der Fabrikate Fendt, Lanz, Hanomag, Deutz und Porsche aus den 50er Jahren aus.

Johanneshof, Seewaldsiedlung 5 – Sehen wo‘s wächst. Vom Aussiedlerhof der 60er Jahre mit Schwerpunkt auf Rinderzucht zu einer bekannten Größe in Hockenheim für Obst- und Gemüseanbau, Gastwirtschaft, Hof- und Stadtladen sowie Gästehaus. Landwirtschaftsmeister Johannes Härdle zeigt exklusiv seine Tomatenkulturen, die – wie auch verschiedene Sommerfrüchte – verkostet werden können.

Hof Knopf, Seewaldsiedlung 2 – Altes erhalten und Neues wagen, das ist das Motto der „Next Generation“ mit Marina Knopf, die in diesem Jahr den Hof von ihren Eltern übernommen und damit auch einen tierischen Neuanfang gestartet hat, nämlich mit den Walliser Schwarzhalsziegen. Daneben informiert sie über den Anbau von Weizen, Zuckerrüben, Roggen, Körnermais und Sommergerste. Als Hofgast wird Jagdpächter Gerhardt Herm über Hege und Pflege in seinem Revier berichten. Kaffee und Kuchen werden von der evangelischen Kirche „Café Eisleben“ (Erlöse werden an Brot für die Welt gespendet) angeboten.

Bauernhof und Maislabyrinth Dehoust, Seewaldsiedlung 1 – Mehr als nur ein Maislabyrinth für Groß und Klein. Familie Dehoust haben einen typischen Mischbetrieb mit Rindern- und Schweinehaltung, zum Anfassen nah an dem Nachmittag sowie auf den Feldern eine fünfgliedrige Fruchtfolge mit Weizen, Gerste (auch Braugerste), Erbsen zur Fütterung der eigenen Tiere als Sojaersatz, Zuckerrüben und Mais. Zum Essen gibt es neben gekochten Maiskolben Würstchen sowie Getränke. Als Hofgast ist das Team der Buchhandlung Gansler auf dem Hof, das Bauernhofgeschichten für Kinder ab fünf Jahren vorliest und dazu passende Spiele anbietet.

Biohof Lisa Rinklef, Siegelhain 5 – Ein nachhaltiger Familienbetrieb, der bereits in der dritten Generation besteht und mit einem kleinen Biohofladen durch Lisa Rinklef sich neu aufgestellt hat, in dem es unter anderem Bärlauchpesto, Kürbiskuchen und selbst gemachten Bioapfel-Eistee, geerntet von den Äpfeln der Streuobstwiesen, gibt. Genau zu diesen Streuobstwiesen wird eine Traktorfahrt für Kinder angeboten, um die dortigen Schafe zu besuchen. Als Hofgäste werden Imker Jürgen Ullrich mit seinem Honigstand sowie die lokale Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Hockenheim, die für nachhaltige Produkte stehen, sich vorstellen.

Lokale Agenda mit dabei

Über die lokale Agenda wird eine zusätzliche Führung angeboten: „Natur und Kultur im Hockenheimer Rheinbogen“ mit Diplomgeograph Thomas Kuppinger. Start und Ende der Führung ist bei Biohof Lisa Rinklef. Los geht die erste Führung um 13 Uhr und die zweite folgt um 16 Uhr. Beide zu Fuß und nicht wie im Flyer angegeben mit dem Fahrrad. Die Dauer je Führung beträgt zirka eineinhalb Stunden und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gemüsehof Schmitt, Siegelhain 6 – Steht für Qualität Querbeet mit Herz und Verstand. Wie der Name schon sagt, werden hier bereits in der vierten Generation Spargel, Salat, Kohlrabi und Karotten angebaut. Man erfährt, wie und wo der Salat wächst, welche Maschinen es für die Ernte braucht und das alles live bei Vorführungen der Bodenbearbeitung neben dem Hof. Kinder können Setzlinge einpflanzen und mit nach Hause nehmen. Für die Stärkung gibt es Salatbowls aus eigenem Anbau sowie belegte Brötchen und heiße Wurst. Zur Erinnerung können auf dem Oldtimertraktor Fotos gemacht werden.

Bioland-Hof Mörschhof, Hofweg 1 – Natürlich Bio-Logisch. Familie Schmitt steht für einen ökologisch bewirtschafteten Betrieb mit einer kleinen Mutterkuhhaltung, die mit ihren Kälbern auf der Weide zusammenstehen können. Aber an diesem Nachmittag sind sie auf dem Feld anzutreffen, das heißt, man kann ihnen direkt bei der Kartoffelernte mit moderner Technik über die Schulter schauen, Hightechmaschinen bestaunen und alles über die Ernte erfahren.

Hof Großhans, Bundesstraße 8 – Aus der Region. Für die Region. Spezialisiert auf Spargel (weiß und grün) und Kartoffeln. Bei der Höfe-Tour wird aber nur der Eierautomat, auch Eiomat genannt, der jederzeit frische Eier bietet, sowie die Kartoffelbox geöffnet sein.