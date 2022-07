Insektenhotel abgebrannt

Im „verflixten siebten Jahr“ hat sich das Insektenhotel auf der Streuobst-wiese in Hockenheim in Rauch aufgelöst. Was von Schülerinnen und Schülern des Gauß-Gymnasiums 2015 unter Leitung des ehemaligen Lehrers Armin Konrad und in Kooperation mit der Lokalen Agenda liebevoll aufgebaut worden war, ist nun vollständig zerstört worden, teilt die Stadtverwaltung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 3. Juli, gegen 17.35 Uhr wurde nach einem Hinweis ei-nes aufmerksamen Bürgers die Feuerwehr zur Streuobstwiese gerufen. Zu diesem Zeitpunkt drang bereits viel Rauch aus dem Insektenhotel, kurz darauf stand es in Flammen. Neben Polizeikräften war auch die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Der Brand war zügig gelöscht, ein Ausbreiten des Feuers auf die umliegenden Grünflächen wurde weitestgehend verhindert. Die von Insekten stark fre-quentierte Konstruktion wurde allerdings vollständig zerstört.

Komplett abgebrannt: das Insektenhotel auf der Streuobstwiese. © Feuerwehr

Die Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim und der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung sind noch nicht abgeschlossen. Zeugen, die unmittelbar vorm Zeitpunkt des Brandausbruchs oder im Anschluss verdächtige Personen in der Nähe oder sonst Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 06205/ 2 86 00 Kontakt mit dem Polizeirevier Hockenheim aufzunehmen. zg