Juz lädt zu offenen Treffs ein

Alle Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren sind dazu eingeladen, in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums am Aquadrom (Juz) zu kickern, Billard, Basketball oder Tischtennis zu spielen und natürlich auch, sich in der Sofaecke einfach zum Chillen zu treffen.

Geöffnet ist bis zu den Sommerferien immer dienstags (Mädchentreff) von 15 bis 18 Uhr, donnerstags (Jungentreff) von 15 bis 18 Uhr sowie Freitag und Samstag (offener Treff) von 15 bis 20 Uhr. Nach den Sommerferien wird es eine richtige Wiedereröffnungsfeier geben.

Mehr dazu und zu den Öffnungszeiten nach den Sommerferien folgt dann zeitnah in den Medien. Das neue JUZ-Team freut sich auf bekannte und vor allem auf viele neue Gesichter.