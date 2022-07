„Können alle Lebensmittelretter sein“

Pro Kopf und Jahr landen in Deutschlands privaten Haushalten durchschnittlich 75 Kilogramm Lebensmittel im Müll. Aus diesem Grund hat die baden-württembergische CDU-Landtagsfraktion die Aktion „Verwenden statt verschwenden“ gegen Lebensmittelverschwendung gestartet, für welche auch der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm im Rahmen seiner aktuellen Wahlkreistour wirbt.

In Hockenheim fand vor Sturms Wahlkreisbüro in der Rathausstraße die “Kick-off-Veranstaltung“ der Wahlkreistour statt. Mit dabei: Ein Thekentisch, auf welchem das Wort „AnsprechBAR“ schon von weitem zu lesen ist.

Niederschwelliges Angebot

„Viele Bürger kommen zu mir in meine Bürgersprechstunde oder in meine Schwerbehindertenberatung, in welcher mir Experten zur Seite stehen. Mir ist es ferner wichtig, selbst in allen Städten und Gemeinden meines Wahlkreises vor Ort zu sein und ein niederschwelliges Angebot zur Dialogaufnahme anzubieten. Hier können alle Themen angesprochen, welche die Menschen bewegen. Große Resonanz fand meine Bürgersprechstunde im Freien, die ,Walk&Talk-Tour‘, jetzt gehe ich mit meiner ,AnsprechBAR‘ auf Wahlkreisreise und werde das Gespräch mit allen interessierten Bürgern suchen“, berichtet der Parlamentarier.

Neben dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie dem starken Anstieg der Preise hierzulande und einer Inflation auf Rekordniveau informierten sich zahlreiche Bürger bei dem Abgeordneten Sturm auch über die „Lebensmittelrettungsaktion“ der CDU.

„Auf ganz Deutschland berechnet werden jedes Jahr über zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, obwohl man sie nochverwenden und essen könnte. Ein Drittel davon machen Obst und Gemüse aus. Unser Ziel ist es, hierfür ein verstärktes Bewusstsein zu wecken und bis zum Jahr 2030 die Verschwendung mindestens zu halbieren. Auch geht es uns unter anderem um die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und eine Änderung des bisherigen Mindesthaltbarkeitsdatums in Richtung einer , bestbefore‘-Regelung. Letztlich kann damit jeder auch viel Geldsparen“, erläuterte Sturm die Vorstellungen seiner Partei.

Initiative auf Bundesebene

In einer Bundesratsinitiative setzt sich die CDU ferner für ein Gebot des Lebensmitteleinzelhandels zur Weitergabe von unverkauften Lebensmitteln an Tafeln oder andere Hilfsorganisationen ein. „Und, ganz wichtig“, so Sturm, „wir wollen eine Umsatzsteuerbefreiung für Lebensmittel, die beispielsweise an Tafeln abgegeben werden.“

In dieser Woche wird Sturm mit seiner „AnsprechBAR“, an welcher man sich auch mit kühlen alkoholfreien Getränken erfrischen kann, am Donnerstag, 7. Juli, ab 16 Uhr in Reilingen und am Samstag, 9. Juli, ab 10 Uhr in Schwetzingen präsent sein. mbu