Krimi, Kino und jede Menge Geschichten

Die Stadtbibliothek bietet ihren Besucherinnen und Besuchern im Juli wieder ein volles Programm. Das Kamishibai „Emma – Ohne Dich wär die Welt nur halb so schön“ findet am Samstag, 9. Juli, statt. Die Schnecke Emma begegnet auf ihrem Weg zahlreichen anderen Tieren. Egal, ob ein Tier Flügel oder Flossen, einen Schnabel oder Schwanz hat, es stellt sich heraus, dass jedes Tier auf seine Art einzigartig ist. Einlass ist ab 10.15 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und der Eintritt ist frei.

Das Überraschungskino findet wieder am Mittwoch, 13. Juli, statt. Die kostenlosen Karten können in der Woche zuvor bis einen Tag vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Kinder unter zehn Jahren benötigen eine Begleitperson. Einlass ist um 15.30 Uhr, der Film beginnt um 16 Uhr.

Am Freitag, 15. Juli, wird es spannend, wenn der sympathische Kripochef aus Heidelberg, Alexander Gerlach, in der Stadtbibliothek ermittelt. Wolfgang Burger wird aus seinem neuesten Werk vorlesen. In der Mitte der Veranstaltung wird es eine Pause für Fragen geben. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn der Lesung ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist ausgebucht.

Am Donnerstag, 21. Juli, können sich die erwachsenen Cineasten auf „Classic Cinema“ freuen, bei dem ein Film des alten Hollywood in gemütlicher Atmosphäre abgespielt wird. Bei Popcorn, Snacks und Getränken können die Besucher den Alltag für kurze Zeit vergessen. Der Eintritt ist frei, die Karten können bis einen Tag vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Eintritt ist ab 18.30 Uhr, die Vorführung beginnt um 19 Uhr. Der Titel des Films bleibt bis zur Veranstaltung ein Geheimnis.

Am Samstag, 23. Juli, wird für Kinder ab drei Jahren vorgelesen. In der Geschichte „Echte Bären fürchten sich nicht“ lernen die Kinder, dass jeder, ob Groß oder Klein, Angst haben kann und darf. In lustigen Abzählreimen wird das Abenteuer der Familie Bär erzählt, die nachts von einem Geräusch geweckt wird. Die Veranstaltung kann ohne Voranmeldung besucht werden und ist kostenfrei. Einlass ist ab 10.15 Uhr, Beginn um 10.30 Uhr.

Der Juli schließt mit der ersten Veranstaltung des Sommerferienprogramms. In Kooperation mit dem Pumpwerk bietet die Stadtbibliothek jede Woche eine Veranstaltung für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren an. Die Anmeldung erfolgt über das Pumpwerk.

Am Freitag, 29. Juli, wird von 10 bis 12 Uhr rund um das Kinderbuch „Das Sams“ gebastelt und geschmökert. Jedes Kind darf sich eine Sams-Nase herstellen und ein Bild von einer Sofortbildkamera mit nach Hause nehmen. Anschließend werden Wunschmaschinen gebastelt. Die Wünsche der Kinder werden anonym über die Sommerferien in der Bibliothek ausgehängt. Es können sich maximal 20 Kinder anmelden.

Ab sofort steht das Programm für das dritte Quartal für die digitale Geschichtenzeit. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail. Teilnehmer erhalten alle zwei Wochen einen Link, mit dem eine digitale Bilderbuchgeschichte zwei Wochen lang beliebig oft abgespielt werden kann – ideal für unterwegs oder im Urlaub. Das neue Programm liegt vor Ort in ausgedruckter Form aus. Wer nichts verpassen will, kann sich für den kostenlosen Newsletter anmelden. zg

Info: Weitere Infos unter Telefon 06205/21 24 51/52, E-Mail stadtbibliothek@hockenheim.de und online auf www.bibliotheken.komm.one/hockenheim