Kunststoff fängt Feuer: Brand bei Delvanis in Hockenheim

Hockenheim. Bei der Recyclingfirma Delvanis in Hockenheim hat sich gepresster Kunststoff entzündet. Wie ein Sprecher der Hockenheimer Feuerwehr - in Absprache mit dem Einsatzleiter - auf Nachfrage mitteilte, steht eine Außenfläche im hinteren Bereich der Anlage in Vollbrand. Die Halle wurde kontrolliert, in dieser gebe es keine Auffälligkeiten. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

80 Feuerwehrleute sind mit 30 Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort sind neben der Hockenheimer Feuerwehr, die Einsatzkräfte aus Reilingen, Altlußheim, Neulußheim, Schwetzingen, Walldorf, Ladenburg und der Kreisbrandmeister. Der Brand wird die Rettungskräfte voraussichtlich bis in die späten Abendstunden beschäftigen.

Nach ersten Angaben der Polizei von kurz nach 18 Uhr befinden sich mehrere Rettungskräfte und die Polizei vor Ort. Aufgrund einer größeren Rauchentwicklung und des Brandgeschehens erfolgen Vollsperrungsmaßnahmen im Bereich der B39. Die Sperrungsmaßnahmen betreffen beide Fahrtrichtungen auf der B39.

Im Hockenheimer Talhaus regelt die Polizei den Verkehr an der Abfahrt B39 Hockenheim Mitte, da zahlreich Autos von der Bundesstraße abgeleitet werden.