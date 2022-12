Lidl-Kunden ermöglichen dem Hockenheimer Tafelladen eine Kühlzelle

Ein kleines Knöpfchen drücken und damit etwas Gutes tun – das hört sich fast zu einfach an, um wahr zu sein. Doch am Pfandautomaten bei Lidl ist dies kein Problem, hier kann der Kunde das Geld für seine abgegeben Flaschen und Dosen ohne weiteren Aufwand per Knopfdruck an die Tafel Deutschland spenden. Davon profitierte nun der Tafelladen im Hockenheimer Auchtergrund, der sich bei seinem Dachverband um die Fördermittel aus der Lidl Pfand Aktion beworben hat. Die Tafel darf sich nun dank eines Spendenbetrags von etwas mehr als 9000 Euro über eine neue Kühlzelle freuen.

Zur Spendenübergabe beim Quartier des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Auchtergrund kamen die Hockenheimer Lidl-Filialleiterin Sabine Flor sowie Veronika Roller, Beauftragte für Mitarbeiter und Soziales der Regionalgesellschaft Speyer, persönlich vorbei. Der örtliche Quartiersleiter Markus Unterländer und Christiane Springer, die den DRK Kreisverband Mannheim leitet, nahmen die Förderung dankend entgegen und gaben zudem noch einen Rundgang durch das Auchtergrund-Quartier.

Neben dem Wohnbereich, der insgesamt 30 Personen aufnehmen kann und mit einer großzügigen Küche sowie einem gemütlichem Aufenthaltsraum umfassend ausgestattet ist, war der Tafelladen samt der neuen Kühlzelle im Fokus des Interesses.

„Das Kühlhaus wurde nach etwas Verzögerung bereits im August eingebaut und bietet uns nun deutlich mehr Lagerkapazität. Wir sind sehr dankbar, dass dies ermöglicht wurde und wir so unsere Kunden noch besser versorgen können“, so Unterländer.

Denn mit aktuell rund 130 Personen steigt die Anzahl der Tafelkunden immer mehr und der neue Kühlraum erhöht die Menge an angebotenen Waren nochmals. Rund 25 ehrenamtliche Mitarbeiter in Hockenheim arbeiten an den drei Öffnungstagen (Samstag, Dienstag, Donnerstag) im Laden und kümmern sich um die Vorbereitungen, den Einlass oder die Regulierungen und pflegen dabei noch ein gutes Verhältnis zu den Kunden.

Dankbar für Unterstützung

Nachdem das neue Wohngebäude Quartiers im Mai eröffnet wurde, steht dem Tafelladen nun mehr Platz zur Verfügung, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Christiane Springer freute sich, dass sich die Möglichkeiten im Laden dank der Spender nochmals erweitern: „Das Quartier ist Stück für Stück entstanden und wir sind sehr froh, dass die Tafel nun auch eine solche Größe erreicht hat. Dies wäre ohne finanzielle Hilfe nicht möglich. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von und die Zusammenarbeit mit Lidl.“

Als Vertreterin des Spenders erklärte Veronika Roller die Ziele der Zuwendung: „Mit der Pfandspende können die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt gefördert werden. Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit.“ Denn die Pfandspende umfasst mehrere Bereiche, in denen Lidl und die Tafel gemeinsam Gutes tun. So werden beispielsweise Grundschulen in sozialen Brennpunkten mit Lebensmitteln beliefert oder armutsbetroffene Menschen mit eingeschränkter Mobilität mit einem Bringdienst unterstützt. Wichtige Leitlinien wie Integration und Nachhaltigkeit werden durch Förderaktionen wie Sprachkurse oder den Einsatz energieeffizienter Heiz- und Kühlsysteme in den Tafelläden ebenfalls nicht außer Acht gelassen.

Seit Beginn 26 Millionen Euro

Tafeln aus ganz Deutschland können sich für die Förderung aus der Pfandspende bewerben und der Dachverband entscheidet dann über die Verteilung. Das seit 2008 bestehende Projekt sammelte dank der Knopfdruckfreude der Lidl-Kunden bereits 26 Millionen Euro, wovon knapp 3,5 Millionen Euro an Tafeln in Baden-Württemberg gingen.

Ein Teil davon ging nun auch nach Hockenheim, wo im Auchtergrund inzwischen ein „gelebtes Quartier“ entstanden sei und man sich immer über weitere ehrenamtlichen Helfer freue, wie Unterländer abschließend berichtete.