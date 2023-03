Mehr Spaß an gesunder Ernährung mit der Tafel Hockenheim

Hockenheim. Ein nachhaltiger und bewusster Umgang mit Lebensmitteln und das Wissen um eine gesunde Ernährung wollen gelernt sein. Heutzutage fehle vielen Kindern und Jugendlichen der Bezug zu Lebensmitteln und das Wissen, was eine gesunde Ernährung ausmacht, warum Nährstoffe wichtig sind und in welchen Lebensmitteln man sie findet. Das lasse sich auch bei der Tafel Hockenheim feststellen, die rund 235 Kinder und Jugendliche regelmäßig unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK-Kreisverbands. Ein Ernährungsbildungsprojekt der Tafel soll hier Abhilfe schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An sechs Terminen – 3., 4., 5., 6. und 13. April jeweils von 10 bis 13 Uhr und am 13. April von 13 bis 16 Uhr – lernen die Teilnehmenden im Alter von acht bis 13 Jahren, was eine ausgewogene Ernährung ausmacht und wie sie diese in ihren Alltag integrieren können. Sie schnippeln und raspeln Obst und Gemüse und bereiten einfache Snacks wie einen Früchtequark oder ein Sandwich zu.

Daneben werde die Neugier und Begeisterung der Kinder und Jugendlichen für das Thema Ernährung mit Rätselaufgaben und Sinnesexperimenten geweckt: Wie riecht ein Lebensmittel? Wie schmeckt es? Welche Geräusche macht es beim Essen? Ergänzt wird das Ganze durch Bewegungsspiele. Am Ende jeder Einheit essen die Teilnehmenden gemeinsam die selbst zubereiteten Snacks und Getränke. Das Angebot ist kostenfrei.

Finanziert von Tafel-Akademie

„Das Bildungsangebot sensibilisiert die Kinder und Jugendlichen nicht nur für das Thema einer gesunden Lebensweise und stärkt ihre Ernährungskompetenz, es schafft auch soziale Teilhabe, an der es ihnen häufig ebenso fehlt wie an gesunder Nahrung“, sagt Tafelleiterin Tanja Reinhard. Die Seminarreihe wird durch das „In Form“-Projekt „Tafel is(s)t gesund und nachhaltig“ der Tafel-Akademie finanziert, das Ernährungsbildungsprojekte in den Tafeln vor Ort unterstützt sowie den Aus- und Aufbau von Mittags- und Abendtischangeboten fördert.

Anmeldungen nimmt die Tafel vor Ort oder per E-Mail an tanja.reinhard@drk-mannheim.de entgegen.