Milow spielt bei Hockenheimer Familie im Garten Live-Konzert

Hockenheim. Mit einer Gitarre in der Hand kommt er aus dem Wohnzimmer, geht über die Terrasse und stellt sich im Garten ans Mikrofon. Den Sänger Milow kennen viele Menschen nur aus dem Radio, manche haben ihn vielleicht auch live vor der Corona-Pandemie in einer großen Konzerthalle gesehen. Für Anna und Daniel Scheurer aus Hockenheim geht an diesem Tag allerdings ein Lebenstraum in Erfüllung. Sie haben sich bei den Radio Regenbogen Gartenkonzerten beworben - und sind ausgelost worden. Bereits zum dritten Mal hat der Radiosender aus der Region Fans mit einem Live-Konzert im eigenen Garten überrascht. Alvaro Soler und Joris waren vor dem belgischen Singer-Songwriter schon in kleinen Gärten gestanden. Zehn Gäste dürfen Teil von diesem einzigartigen Erlebnis sein. "Ich konnte es wirklich kaum glauben und habe vor Freude geschrien", erklärt Anna Scheurer, als sie an den Überraschungsmorgen denkt. Anschließend sei sie ihrem Mann in die Arme gefallen. Bei vielen Höhepunkten in ihrem Leben sei die Musik von Milow Teil gewesen. "Ich habe es in der Schwangerschaft oft gehört und auch unser Hochzeitstanz war zu einem Lied von ihm", erklärt Anna Scheurer. Mit dieser Leidenschaft haben die beiden auch ihre Kinder angesteckt. Mattis und Matilda sind große Fans des Künstlers. "Mattis singt gerade ständig das neue Lied ,ASAP'", erklärt sein Vater.

Als Milow dann auf die Bühne im Garten kommt, gibt es kein Halten mehr. Da der Sänger, der noch am Tag aus Belgien anreiste, keine Band dabei hat, müssen die Zuschauer singen. Das ist allerdings kein Problem. Textsicher werden "Howling at the Moon", "Ayo Technology" oder auch "ASAP" mitgesungen. Und auch der Garten ist schick hergerichtet. "Wir hatten nicht viel Zeit, aber es gibt Cocktails und wir haben Häppchen vorbereitet", sagt das Ehepaar. Auch das Motto Hawaii ist schließlich in Hockenheim zu sehen. Blumenketten und Besucher im Hawaii-Hemden machen die Atmosphäre perfekt. Ein bisschen wie Urlaub - besonders, weil hinter Milow ein aufblasbarer Flamingo im Pool schwimmt.

Einen ausführlichen Bericht des Abends mit vielen Bildern gibt es am Freitag online.