Musik und Kunst in Nic‘s Galerie in Hockenheim

Hockenheim. Das erste Event in Nic’s Galerie in der Karlsruher Straße 12 findet wie angekündigt am Samstag, 9. Juli, um 19 Uhr statt. Es spielen „Hugo and Friends“ Hits aus den 1960er-Jahren, Rock- und Pop-Musik von Rock‘n’Roll bis Sting. Der Eintritt ist frei.

Eine gute Gelegenheit bei entspannter Musik die Bilder mit ihren sommerlichen Farben und Themen zu genießen und sich mit der Künstlerin Nicole Fuchs zu unterhalten.

Die Galerie von Nicole Fuchs öffnet an diesem Tag um 18.30 Uhr und heißt ihre Gäste willkommen.