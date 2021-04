Nach Pfingsten wird die Betreuung „überirdisch“

Hockenheim. Während viele Menschen Corona-bedingt noch nicht wissen, was sie in den Pfingstferien unternehmen können, steht das für die Kernzeitbetreuung der Pestalozzi-Grundschule bereits fest: umziehen. Denn bis dahin sollen die Container, die aktuell entlang der Parkstraße aufgestellt werden, bezugsfertig sein. Die Anlieferung wird spätestens diesen Freitag abgeschlossen.

Diesen Fahrplan teilte Katrin Pfisterer, Hochbau-Abteilungsleiterin der Stadtverwaltung, die das Projekt betreut, auf Anfrage mit. Wie im Februar berichtet, trägt die Stadt mit dem Umzug dem Wunsch vieler Eltern Rechnung, das Angebot aus dem Keller des Schulgebäudes zu holen. Dort hatten die 102 Kinder, die die Kernzeitbetreuung normalerweise besuchen, zwar etwas mehr Platz, doch Tageslicht kam nur über Oberlichter in die Räume.

Dafür wurden 20 Container auf die Bedürfnisse der Betreuung angepasst. Davon musste die Stadt nur sechs neu anschaffen, der Großteil diente bislang der Verwaltung der Schule am Kraichbach mit Rektorat und Sekretariat sowie der ehemaligen Kernzeitbetreuung der Hartmann-Baumann-Schule, bevor diese in der der großen Containeranlage im Schulzentrum untergebracht wurden.

Die Kosten für die neue Lösung für die Pestalozzi-Grundschüler beziffert Katrin Pfisterer auf rund 200 000 Euro. Darin enthalten sind sowohl die neuen Container – die direkt an die Schule geliefert werden – als auch der Aufwand für den Umbau der vorhandenen Elemente, der in den vergangenen zwei Wochen auf dem alten Schwimmbad-Parkplatz in der Arndtstraße erfolgte.

Bereits vor Ostern abgeschlossen war die Fundamentierung für die 20 Raumelemente. An der Stelle war zuvor der Lehrerparkplatz untergebracht gewesen. Langfristig soll das jetzige Gebäude von Volkshochschule und Musikschule der Betreuung dienen – wohl ab 2024.