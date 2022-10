Neubau der Hockenheimer Hartmann-Baumann-Schule macht Lust aufs Lernen

Am Samstag war das brandneue Grundschulgebäude der Hartmann-Baumann-Schule Anlaufpunkt zahlreicher Familien und Kinder, die sich mit sichtbarer Freude einen Gesamteindruck des nun vollendeten Mammutprojektes verschaffen konnten. Eltern künftiger Erstklässler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Vertreter stadtbekannter Vereine durchstöberten die verschiedenen Klassenzimmer, Aufenthalts- und Fachräume und hauchten damit dem Neubau pulsierendes Leben ein.

„Es macht einfach Spaß, hier zu unterrichten“, meint Lehrerin Monika Schäfer. „Wie der Alt- und Neubau nun miteinander verschmelzen, ist ganz besonders gut gelungen“, fügt sie hinzu. Der lichtdurchflutete Innenhof und die neuen technischen Möglichkeiten mitsamt „Ap-ple-TV“- Geräten und Fahrstuhl sorgten bei ihr für Begeisterung. „Alles wirkt hell, einladend und freundlich“ erklärt Schäfer.

Eines der großen Highlights war bei allen Besuchern wohl die neue Dachterrasse des Gebäudes. Von hier kann man das gesamte Schulgelände überblicken. „Die Dachterrasse und die neuen Räume sind richtig cool“, meint Schüler Til aus der 4b. „Ich komme hier gern rein, vorher waren wir in Containern“, fügt er hinzu.

Mit der neuen, modern eingerichteten Schulküche geht für viele ein großer Wunsch in Erfüllung. Vor allem Lehrerin Nicole Ziegert ist vom neuen Fachraum begeistert: „Gesunde Ernährung war bei uns schon immer ein Thema und mit dieser Küche hat man sehr vielseitige Möglichkeiten das den Schülern auch nahezubringen. Ich werde hier auf jeden Fall mit meinen Klassen kochen“, führt sie aus.

Freude über Schulbibliothek

Ein weiterer großer Wunsch war die Schülerbibliothek, ein Raum, in dem die Kinder nach Lust und Laune lesen, schmökern und Freizeit miteinander verbringen können. Sitzsäcke, Sofas und eine kleine Terrasse laden zudem zum Verweilen ein. Des Weiteren fungiert der Raum als Büro der Streitschlichter. „Ich glaube, die Schülerbibliothek ist mein absoluter Lieblingsraum“, gibt Schulleiter Marcus Roth zu. Mit der Zeit solle der Bücherbestand immer weiter aufgestockt werden, so der Rektor. Bis jetzt umfasst dieser Sachbücher, Romane verschiedenster Stilrichtungen und Zeitschriften für Kinder und Jugendliche.

In den einzelnen Klassenräumen gibt es auch eine effiziente Neuerung. Speziell angefertigte Regale bieten Platz für Arbeitsmaterialien und Sonstiges. „Jeder Schüler bekommt eine bestimmte Fächergruppe zur Verfügung gestellt. Die Regale waren eine Auftragsarbeit und sind damit ein echtes Unikum“, erläutert Marcus Roth stolz.

Auf dem Gelände der Hartmann-Baumann-Schule hatten zudem mehrere Hockenheimer Vereine, welche mit der Schule Kooperationen betreiben, Stationen aufgebaut. In einem der vielen neuen Klassenzimmer luden die Blauen Husaren zum fleißigen Ausprobieren von Blasinstrumenten ein. „Uns liegt vor allem die Gemeinschaft am Herzen. Musik soll verbinden und das wollen wir hier bewerben“, so die Sprecherin des Orchesters. „Wir machen mit unseren Orchestern tolle Ausflüge sowie Probenfahrten und sind beispielsweise auf dem Hockenheimer Advent vertreten“, heißt es weiter.

Ein Blick in die neu geschaffene Schülerbibliothek, die den Schülern für ihre Freizeit zur Verfügung steht, die auch den Streitschlichtern einen Platz in der Schule einräumt. © Marcus Roth

Das Jugendorchester der Stadtkapelle Hockenheim war mit einem Spiel- und Infostand vor Ort. Hier konnten ebenfalls verschiedenste Instrumente der sinfonischen Blasmusik ausprobiert werden. Von der Klarinette bis hin zur Tuba war alles dabei. Zudem konnten sich die jüngsten Besucher an der Bastelstation vergnügen, an der man unter Anleitung Rasseln aus Klorollen herstellen konnte.

Vereine präsentieren sich

Für alle Schüler besteht die Möglichkeit, ab der dritten Klasse in der Bläser-AG der Stadtkapelle mitzuspielen. Jugendvertreterin Lara Berlinghof hebt hervor, wie wegweisend dieses Angebot sein kann: „Ich habe hier selbst im Grundschulalter angefangen, mein Instrument zu lernen und habe heute immer noch Spaß daran.“

Auch Vertreter des Schwimmvereins machten auf sich aufmerksam. Der Verein gestaltet seit letztem Schuljahr den Schwimmunterricht an der Schule mit. „Viele haben keine Möglichkeit, das Schwimmen zu erlernen. Wir möchten jedem Kind, unabhängig von sozialer und finanzieller Situation, eine umfassende Schwimmausbildung ermöglichen“, erklärt man.

Schulleiter Roth fasst die vergangenen Wochen und Monate treffend in Worte „Wir freuen uns einfach, dass der Bau reibungslos verlaufen ist und alles pünktlich zum Schulbeginn fertig wurde“.

Die Freude, Begeisterung und alle sonstigen Eindrücke dieses Tages konnten schlussendlich in einem im Eingangsbereich ausliegenden Gästebuch verewigt werden.