Neue Ausstellung der Hockenheimer Pop-up-Galerie zeigt Tanz mit der Realität

„Der Tanz zwischen Realität und Fantasie“ lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Pop-up-Galerie, die vom Hockenheimer Marketing Verein (HMV) in Kooperation mit dem Kunstverein Hockenheim seit Ende vergangenen Jahres in der Oberen Hauptstraße 10 in Hockenheim ins Leben gerufen wurde. So gehört der September ganz der Hockenheimer Künstlerin Dr. med. Blanka Mandel, die einige ihrer Werke darin ausstellt. Eröffnet wird die Bilderschau am Sonntag, 4. September, 16 Uhr.

Seit Beendigung ihrer beruflichen Tätigkeit als Ärztin für Allgemeinmedizin und der Tanzkarriere als Turniertänzerin beschäftigt sie sich neben ihrer Trainertätigkeit als staatlich geprüfte Tanzsporttrainerin überwiegend mit der Acryl- und Ölmalerei. Seit 2018 werden Bilder von Mandel im In- und Ausland in Galerien und auf nationalen und internationalen Kunstmessen ausgestellt.

In aufwendiger, mehrschichtiger Spachteltechnik werden Emotionen, Wünsche und Visionen mal gegenständlich, mal abstrakt, mal kraftvoll farbexplosiv, mal märchenhaft auf Leinwand oder Holz zum Ausdruck gebracht. Es ist ein Tanz zwischen der inneren und der äußeren Welt.

Magische Sehnsuchtsorte

So entstehen magische pastellige Sehnsuchtsorte oder kristallin zerklüftete Fantasielandschaften, die den Betrachter mitnehmen auf eine Reise nach innen, wo er in eine andere Ebene des Bewusstseins eintauchen kann, wo ihm ein Paradiesgefühl vermittelt wird, welches die meisten Menschen vermissen: Gelassenheit, Sinnhaftigkeit und Leichtigkeit. Die narrativen Bilder erzählen ganze Geschichten, die bewegende Ereignisse aus ihrer Vergangenheit symbolisieren. Es sind Bilder voller positiver Ausstrahlung, magisch, lebensbejahend und energiespendend.

Mit ihrer figurativen Darstellung von Menschen widmet sich die Künstlerin dem philosophischen Aspekt des Vergänglichen. Ihre grazilen, mageren Figuren sind Wesen von zerbrechlicher Anmut und heiterer Gelassenheit. Sie sind Hoffnungsträger und Mahnende zugleich und erinnern uns daran, dass wir uns dem Kreislauf der Natur nicht entziehen können. Sie rufen uns auf zu einem bewussteren Umgang mit der Zeit in unserer heutigen Beschleunigungsgesellschaft.

Die Vernissage zur Ausstellung, zu der alle Interessierten eingeladen sind, findet am Sonntag, 4. September um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Ein Dank geht wie immer an die Stadtwerke Hockenheim, die die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen.

Öffnungszeiten der Ausstellung sind am Samstag, 10. September, am Mittwoch 14. September, am Samstag, 24. September, und am Sonntag, 25. September, jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon 06205/1 62 22 oder 0173/6 84 55 85. zg

Info: Infos unter www.blankamandel.de