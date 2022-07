Neue Geschäftsstelle besuchen und informieren

Für viele steht derzeit nichts mehr im Mittelpunkt als eine eigene Immobilie. Manche haben sie schon, noch mehr streben sie an. Aber der Weg dahin wird immer schwieriger. Und bei den Eigentümern türmen sich angesichts der Energiekrise die Fragen: Wo bekommt man Rat? Eine der ersten Adressen für Eigentümer und Vermieter ist „Haus & Grund“, eine Organisation, die bundesweit für fast eine Million Mitglieder vor Ort beratend und betreuend tätig ist.

Für Hockenheim und die umliegenden Gemeinden gibt es eine neue Geschäftsstelle, die leicht zu finden ist: Zentral gegenüber der Pestalozzischule kann man sich in den neuen, großzügig gestalteten Räumlichkeiten im Erdgeschoss über die gesamte Leistungspalette des Vereins informieren: Große Infoständer bieten Broschüren, Musterverträge und ein Verzeichnis der Partnerfirmen sowie jede Menge Tipps für Eigentümer und Vermieter. Die wirtschaftlichen Aspekte einer Mitgliedschaft können sich ebenfalls sehen lassen: moderate Mitgliedsbeiträge, günstige Versicherungsprämien und Einkaufsvorteile.

Aus Anlass der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle lädt der Verein am Samstag, 23. Juli, von 11 bis 15 Uhr Mitglieder sowie alle interessierten Eigentümer, Vermieter und Partner zu einem Tag der offenen Tür in die neuen Räumlichkeiten in der Heidelberger Straße 17 ein.

Wer an diesem Tag dem Verein beitritt, ist von der Aufnahmegebühr befreit und kann die Leistungen des Vereins sofort und uneingeschränkt in Anspruch nehmen. Das gilt auch für die, die nicht persönlich dabei sein können: Wer online beitritt, profitiert auch von diesem Vorteil. Mehr Informationen zu Haus & Grund und zur Mitgliedschaft gibt es unter www.haus-und-grund-region-schwetzingen-hockenheim.de. zg