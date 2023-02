Neuer ambulanter Pflegedienst in Hockenheim mit sozialem Engagement

Hockenheim. Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 25. Februar, von 10 bis 15 Uhr, stellt sich der neue ambulante Pflegedienst Encasa vor. Junior und Sarah do Nascimento Tofahrn präsentieren in ihren Geschäftsräumen in der Globus Markthalle in der Speyerer Straße 1 ihr Leistungsangebot, das von der Grundpflege über medizinische Versorgung und hauswirtschaftliche Tätigkeiten bis hin zu sonstigen Serviceleistungen reicht.

Bei Sektempfang und Snacks können Besucher die beiden Geschäftsführer und ihr Team sowie die Räumlichkeiten kennenlernen. Der Kooperationspartner, der einen Hausnotrufdienst anbietet, ist ebenfalls vertreten. Gerne erläutern Junior und Sarah do Nascimento Tofahrn ihr Motto „Sicherheit und Fürsorge mit Herz“ und ihre Philosophie bei der Gründung ihres eigenen Pflegediensts, nachdem beide langjährige Leitungsaufgaben in der stationären Pflege bei Avendi in Ketsch innehatten.

Eine Besonderheit beim Pflegedienst Encasa ist, dass die beiden Inhaber sich seit fast fünf Jahren ehrenamtlich auch in der Unterstützung bedürftiger Menschen in Junior do Nascimentos Heimat Brasilien engagieren. Auch über diese Arbeit berichten sie auf Wunsch am Samstag gerne. Die Einrichtung im Großraum Recife unterstützt 18 ältere Menschen in allen Lebenslagen. Sie kennen die Situation vor Ort, waren selbst in den Favelas, den Armenvierteln.

Von ihrem damaligen Arbeitgeber freigestellt, haben sie zweimal ein halbes Jahr Urlaub genommen, um vor Ort Strukturen aufzubauen, in denen freiwillige Helfer sozial, finanziell und gesundheitlich unterstützen. Mit ihrem seit Anfang des Monats zugelassenen Pflegedienst wollen sie sich dort auch künftig einbringen.