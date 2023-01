Neues Musikprojekt mit "Dougie" an der Theodor-Heuß-Realschule Hockenheim

Hockenheim. Passend zum Jahresbeginn steht an der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) ein weiteres Projekt auf der Agenda: Musik. Und dies obwohl die Tradition der einstigen Bläserklasse auch wegen Corona nun Vergangenheit ist – die damaligen Auflagen für Blasinstrumente waren für die Durchführung zunächst unklar, dann nur schwierig umsetzbar und nicht zuletzt ist der Fachkräftemangel ein großes Problem.

Die Lösung: kein Profil, sondern eine AG. Wobei dieser klassische Begriff der „AG“, der Arbeitsgemeinschaft, diesem neuen Projekt nicht gerecht wird – es ist mehr. Die ehemalige Bläserklassenleiterin Birgit Stassen will eine neue Schulband aus der Taufe heben. Und die macht bereits am ersten Probetag laut auf sich aufmerksam. E-Gitarren-Akkorde, Schlagzeug und Gesang dröhnen trotz geschlossener Musiksaaltür durch die Aula. Fetzig wirkt es. Es ist musikalisches Leben im Schulhaus. Und plötzlich sind viele Menschen im Musiksaal.

Schulsozialarbeiter Tim kümmert sich gemeinsam mit Elias und Elijah um Logo, Name und Management der Band. © pitsch

Neben den Schulsozialarbeitern Tim Molina Ruiz und Kim Angeletti, für die Musizieren in der Gruppe vor allem auch etwas Soziales und Gemeinschaftliches ist, Musiklehrerin Birgit Stassen und Schülern aus so ziemlich jeder Klassenstufe fällt da noch ein von den lokalen und regionalen Bühnen bekanntes Gesicht auf. Der Sänger „Dougie“, diesmal ohne seine „Blind Brothers“, steht vor den Schülern und leitet diese erste musikalische Probe der gerade eben geborenen Band. Er lässt die Akkorde wiederholen, zeigt am Schlagzeug den einen oder anderen Kniff oder stellt sich dann auch mal selbst ans Mikrofon oder ans Schlagzeug und gibt eine Kostprobe seines Talents. Ja, von ihm können die Schüler lernen.

Neue Schulband für Hockenheimer Realschule mit Dougie: Musiksaal bekanntes Terrain

Denn „Dougie“, alias Daniel Jasinski, ist der Musiksaal an der THRS gar nicht so fremd. Einst war er selbst Schüler dort – auch wenn dies eine Weile her ist – aber man kennt sich, hat Kontakt zu anderen Ehemaligen wie dem aktuellen Schulsozialarbeiter Tim Molina Ruiz. Und Musiker der Region – wie auch Lehrerin Birgit Stassen eine ist – kennen sich ohnehin.

Das war auch einer der Kernpunkte des neuen Projektes: aktuelle und ehemalige Schüler zusammenbringen, voneinander lernen, miteinander spielen, soziales Lernen und Performance fördern. Das sind die Hauptaspekte der neuen Schulband, bei der Spaß natürlich auch nicht zu kurz kommt. Und dass nicht alle aktuellen Mitglieder der Schulband Musiker sind, stört nicht. So suchen die Fünftklässler Elias und Elijah nach einem Namen und einem Logo für die Schulband, das man dann auch auf große Planen für Auftritte drucken kann. „Think big“ ist das Motto, vielleicht aber findet sich noch ein Instrument für die beiden, der Fundus an der Schule ist groß.

„Ansonsten bin ich der Manager“, sagt Elias. Währenddessen üben Mark, Cenge und Clarissa an den Gitarren, Amy am Bass, Leonard am Schlagzeug und Mirjam am Gesang unter „Dougies“ Anleitung fleißig weiter. Nach einer Stunde ist das erste Lied etwas eingeübt, die Bandmitglieder haben sich kennengelernt und die Gruppe ist dabei, sich musikalisch ab- und einzustimmen. Denn ihr Einsatz wartet schon in der Zukunft: Abschlussfeier, Schulfest, Sportfest, der nächste Adventsbasar in elf Monaten, es steht vieles an und Bandzuwachs wird noch gesucht. Ansprechpartner sind Birgit Stassen oder Tim Molina Ruiz.