Nicht alles Gute kommt von oben

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich bin mitnichten ein starrköpfiger Anhänger der Philosophie „Macht euch die Erde untertan.“ Die friedliche Koexistenz des Menschen und seiner Mitgeschöpfe hat meine volle Unterstützung. Aber mit Verlaub: Das darf keine Einbahnstraße sein! Rücksichtnahme kann nicht immer nur von einer Seite kommen. Also meiner.

Um das Thema vom Abstrakten zum Konkreten zu bringen: Es kann ja wohl nicht sein, dass ich keinem Vogel je eine Feder gekrümmt habe und die fliegenden Viecher sich einen Spaß oder einen Sport daraus machen, ihre Ausscheidungen zielgerichtet auf meinen privaten Besitztümern zu verteilen. Auch wenn der Homo sapiens zugegebenermaßen überproportional viel von der Natur an sich gerissen hat – es ist durchaus noch genug davon übrig, um Ausweichmöglichkeiten zu finden.

Stattdessen beflecken Spatz & Co. mit beängstigender Zuverlässigkeit die Gartenmöbel, das Garagentor sowie das Kraftfahrzeug. Ich kann ja noch halbwegs nachvollziehen, wenn dieses ausgerechnet unter einem Baum geparkt ist, von dem offenbar eine besonders verdauungsfördernde Wirkung ausgeht – wie sonst wären sonst die fünf Haufen binnen eines Kalendertags auf der Motorhaube zu erklären?

Aber es passiert ja auch quasi auf offener Strecke, mitten im Hof, wo kein stützender Ast, kein Dach oder sonst ein Halt in der Nähe ist. Wer da keine mutwillige Bereitschaft zur Provokation des Zweibeiners im Spatzenhirn mutmaßt, ist allzu gutgläubig. Es ist doch wesentlich schwieriger, eine Motorhaube zu treffen als daneben!

Wenn das so weitergeht, wird mich der Schutz des Autolacks durch Wagenwäschen womöglich so viel kosten, dass ich mir im Winter das Vogelfutter an tief verschneiten Tagen nicht mehr leisten kann. Dann können die Piepmätze lange ums Häuschen rumflattern, da bleibt die Krippe eben leer. Noch ist Zeit für ein Umdenken, meine fliegenden Freunde!