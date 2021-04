Noel (5) und Assistenzhund „Chap“ lernen sich kennen

„Chap“ blickt in die Handykamera von Rebecca Streibel, Sohn Noel (5) sitzt in seinem Bollerwagen und wird durch den Wald geschoben. Was aussieht wie ein kleiner Familienausflug, ist für die Familie Streibel aus Oberhausen-Rheinhausen ein Trip in den Norden Deutschlands. Von Urlaub ist dabei nicht die Rede, es geht um das Kennenlernen von Assistenzhund „Chap“ und die ersten Bindungsaufbautage,

...