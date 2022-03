Peppa Wutz feiert seinen Geburtstag

Hockenheim. Peppa Wutz, das berühmte kleine Schweinchen aus der britischen Zeichentrickserie für Kinder, die auch sehr erfolgreich bei Super RTL läuft, feiert Geburtstag. Das sensationelle Familienmusical: „Peppa Pig Live! Die Überraschungsparty mit dem süßen Schwein und all seinen Freunden“ kommt am Sonntag, 20. März, 15 Uhr, in die Stadthalle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist Peppas großer Tag: Sie hat Geburtstag! Peppa schläft noch und das ist auch gut so, denn Mama und Papa Wutz sind mit den Vorbereitungen für die große Überraschungsparty beschäftigt.

Polly Papagei und Peppas kleiner Bruder Schorsch helfen tatkräftig mit. Peppa weiß noch nicht, was dieser Tag alles für Überraschungen bereithält. Aber es wird ein aufregender Tag mit ihrer Familie, all ihren Freunden und einem großartigen Überraschungsgast . . .

Die hinreißenden Puppen, die farbenfrohe Kulisse und natürlich viele spannende Überraschungen machen die Show zu einer großen Party für die ganze Familie, heißt es in der Ankündigung

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Peppa Wutz (im Original Peppa Pig, ein vierjähriges Schweinemädchen), ist die Hauptfigur der Serie. Sie lebt mit ihren Eltern, Mama Wutz und Papa Wutz und ihrem zweijährigen Bruder Schorsch in einem Haus auf einem Hügel. Peppa besucht den Kindergarten, sie fährt oft Fahrrad oder Schlitten, trifft sich mit ihren Freunden oder unternimmt etwas mit ihren Eltern oder Großeltern, Opa Wutz und Oma Wutz. Sie hat einen Goldfisch namens Goldi. Schorsch spielt meistens mit seinem Spielzeug-Dinosaurier namens Sausier. Die Kinder lieben es, mit ihren Gummistiefeln in Matschepfützen herumszuspringen. Papa Wutz arbeitet im Konstruktionsbüro einer Baufirma, Mama Wutz am Computer zu Hause. Zu den Hobbys von Papa Wutz gehören Fußballspielen und Landschaftsmalerei, früher Schlagzeug, Turmspringen und klassisches Ballett (mit Mama Wutz).

Außerdem ist er Weltrekordhalter im Pfützenspringen. Mama Wutz engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr oder geht ins Fitnessstudio. Mama Wutz’ Vater Opa Wutz war früher Seemann, er besitzt ein Boot und eine Miniaturlokomotive auf Rädern, außerdem ist er begeisterter Kleingärtner und Hobbyastronom. Oma Wutz hat einen Garten und züchtet Hühner. Die beiden haben einen Papagei namens Polly Piepmatz.