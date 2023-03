Perfektes Event zum Saisonstart

Denn Königstuhl in Heidelberg mit dem Rad erklimmen – für viele Hobbysportler ist dies ein glänzender Punkt in ihrer Amateurkarriere. Doch zu Fuß mit einem temporeichen Lauf? Da brauch es schon eine außergewöhnlich Athletik und Kondition – also eine ideale Aufgabe für die Läufer vom ASG Triathlon Hockenheim. Wie fit und trainiert diese sind, bewiesen sie nun beim Königstuhllauf und läuteten damit die Saison gebührend ein. Ein Starterfeld von etlichen ASG-Läufern sowie zahlreichen laufbegeisterten Gästen machte sich am Samstag auf den Weg vom Motodrom hinauf auf den Königstuhl.

Pünktlich um 9 Uhr erfolgte der Startschuss durch ASG Vorstand Oskar Stephan, der die noch leicht fröstelnde Läuferschar auf den Weg über teils schmale Trailpfade, durch den Hardtwald in Richtung Walldorf schickte. Vorbei an einer Straußenfarm ging es quer durch den Ort mit weiteren Punkten wie der Waldschule bis in das Naturschutzgebiet Zugmantel Bandholz. Über die Luthersche Brücke wurde auf dem Weg zu den Nusslocher Wiesen der Hardtbach überquert.

Herbeigesehnt wurde die Verpflegungsstelle am Nußlocher Feuerwehrhaus, wo zahlreiche Helfer mit heißen Getränken, Obst und Energieriegeln auf die Teilnehmer wartete. Die erstmals startende Walking-Gruppe war bei Ankunft der Läufer bereits unterwegs zum Königstuhl.

Hinter Nußloch ging es über den Seidenweg, vorbei am Graubrunnen und steil hinauf zum Wieslocher Weg. Dort öffnete sich der schöne Blick auf Lingental und am Apfelhof, bevor die Steigung zum Kohlhof in Angriff genommen wurde. Über die „Drei Eichen“ und die Sternwarte hatten nach drei Stunden alle den Gipfel des Königstuhls erreicht.

Ein reichhaltiges Büffet erwartete die Läuferschar, die sich mit Obst, selbst gebackenem Kuchen sowie heißen und kalten Getränken stärkte. Pellkartoffeln mit Salz sorgten dann noch für einen Ausgleich des Mineralienspiegels. Der Glühwein war bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eines der begehrtesten Getränke.

Nachdem das Buffet geleert, Durst und Hunger gestillt waren, wurden frohen Mutes die Rückfahrt mit dem Bus angetreten und nach der Ankunft war für den Rest des Tages Entspannung angesagt. Die Organisatoren Petra und Klaus Auer stellten dank hervorragender Ausarbeitung und Durchführung ein tolles Events zum Start in die Laufsaison auf die Beine. ska