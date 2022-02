Pfenning Logistics lässt sich in Hockenheim nieder

Einen erneut schnellen Vermietungserfolg kann das mit 70 Experten führende Immobilienberatungsunternehmen für Industrie- und Logistikimmobilien und Gewerbeparks in Deutschland Realogis verkünden. Durch den langfristigen Mietvertragsabschluss in einem Solitärgebäude in Hockenheim kann die Pfenning Logisticsgroup ihre Logistikkapazitäten in der Nähe ihres Hauptsitzes in Heddesheim ausweiten.

„Ich begrüße die Ansiedlung von Pfenning Logistics in Hockenheim. Das beweist einmal mehr, wie attraktiv Hockenheim für die regionale Wirtschaft als Standort ist“, erklärt dazu Oberbürgermeister Marcus Zeitler auf Anfrage unserer Zeitung. In dem gut an die Autobahnen A5 und A6 angebundenen Hockenheimer Objekt in der 3. Industriestraße stehen Pfenning Logistics 13 000 Quadratmeter Lager- und 500 Quadratmeter Bürofläche zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Es befindet sich im Eigentum der AW Immobilienverwaltungsgesellschaft und wird von der Immoblick Property Management betreut.

„Wir konnten diesen Mietvertrag innerhalb von wenigen Wochen abschließen. Das zeigt einerseits, wie hoch die Nachfrage nach solchen Immobilien nach wie vor ist, und andererseits, mit welcher hohen Geschwindigkeit sich Mittelständler ihre Flächen sichern“, kommentiert Julian Petri, Geschäftsführer von Realogis Immobilien. Mit dem neuen Mietvertrag mit Pfenning Logistics erhöht Realogis seinen mieterbezogenen Umsatz innerhalb der vergangenen vier Monate auf knapp 40 000 Quadratmeter Lagerfläche. Erst im November 2021 verkündete Realogis zwei Mietvertragsabschlüsse mit dem Heddesheimer Supply Chain Spezialisten über 25 000 Quadratmeter Lagerfläche im Westerwald.

OB Zeitler meint zu dieser Veränderung, dass „jedes Unternehmen für unser Gewerbegebiet Talhaus ein Gewinn ist“. Es bedeute allerdings auch, dass der Lkw-Verkehr durch diese künftige Nutzung zunehmen werde, sagt Zeitler. Und das wiederum werde sich „nachteilig auf unsere CO2-Bilanz in Hockenheim auswirken. Dafür entstehen hoffentlich neue Arbeitsplätze in der Stadt, wovon wir wiederum profitieren.“

Der Rathauschef wünscht im Gespräch deshalb „der Geschäftsleitung sowie den Mitarbeitern von Pfenning Logistics einen guten Start und eine erfolgreiche Zukunft in Hockenheim.“ zg/vas