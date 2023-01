Pokalpartie im Schach

Hockenheim. Bei der Schachvereinigung 1930 endet die Weihnachtspause am Wochenende. Am Freitag, 6. Januar, findet kein Jugend- und Erwachsenenschach statt, doch am Sonntag, 8. Januar, empfängt das Hockenheimer Pokalteam im Viertelfinale des Schachbezirks Mannheim die Mannschaft des SK 1962 Ladenburg. Die Senioren erwarten am Sonntag in der zweiten Runde der Bezirkssenioren-Mannschaftsmeisterschaft den SK 1946 Mannheim. Beide Spiele beginnen um 10 Uhr in der Zehntscheune.

Das erste Training im neuen Jahr startet am Freitag, 13. Januar, um 17.30 Uhr mit dem Jugendschach und ab 19.30 Uhr mit dem Trainingsabend der Erwachsenen. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. zg/mw