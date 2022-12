Premierenball der Hockenheimer Tanzschule Feil: Viel Applaus für Showprogramm

Hockenheim. In der Tanzschule Feil wurde wieder der Premierenball des Grundkurses gefeiert. 25 Paare hatten sich in zwölf Tanzstunden auf dieses festliche Ereignis vorbereitet und liefen unter den stolzen Blicken ihrer Eltern, Großeltern und Freunde in den weihnachtlich geschmückten Saal in der Tanzschule ein. Die Schüler präsentierten das Erlernte und Tanzserien für alle Anwesenden wechselten sich mit der Eltern-Schüler Tanzrunde ab.

Im sehr kurzweiligen Programm kam den Eltern beim Tanzwettstreit der Grundkursteilnehmer noch die schwierige Aufgabe zu, als Wertungsrichter zu fungieren. Unter den teilnehmenden zehn Paaren konnten sich Emely Johann und Sebastian Wirth mit einem schwungvollen Wiener Walzer und einem flotten Cha-Cha den ersten Platz ertanzen.

Premierenball der Hockenheimer Tanzschule Feil: Formationen zeigen Showprogramm

Zudem gab es mit drei ganz unterschiedlichen Formationen ein abwechslungsreiches Showprogramm zu sehen. Den Auftakt machte eine Formation zu Songs aus dem Film „Highschool Musical“ und riss das Publikum mit Cheerleaderkostümen und Pompoms mit.

Bei der zweiten Formation wurden die Gäste in die zauberhafte Welt der Disneyfilme mit Klängen aus „Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“ und „Arielle“ entführt. Am späten Abend zeigte die neue Formation „Leuchtschrift“ eine außergewöhnliche Mischung aus Contemporary und Paartanz im Schwarzlicht und erntete damit sehr viel Applaus.

Premierenball der Hockenheimer Tanzschule Feil: Eltern-Schüler-Runde

Gute Stimmung herrschte auch bei der Eltern-Schüler-Runde, bei der die Söhne mit ihren Müttern und die Töchter mit den Vätern tanzten. Beim gemeinsamen Tanzunterricht sorgte die Polka für ausgelassene Stimmung im Saal. Zu später Stunde tanzten alle Anwesenden die beliebtesten Partytänzen wie „Raggadag“ oder „Cha Cha slide“. Auch bei der Tanzanimation „Rocking around the christmas tree“ waren alle fleißig mit dabei und brachten sich schon in Feststimmung.

Besonders stolz waren Regina und Wolfgang Feil auf die langjährigen Tänzerinnen und Tänzer, die in den verschiedenen Formationen schon seit vielen Jahren in der Tanzschule dabei sind. Neben den erwähnten Mitgliedern wurde der festliche Rahmen des Premierenballes auch dazu genutzt, den langjährigen Angestellten für ihre Tanzschul-Treue zu danken. So konnten die Tanzschulinhaber Julia Seifert für 15 Jahre, Claudia Groß für 25 Jahre und Sylvia Deuschel für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit ehren.

Mit einer langen Tanzrunde endete der gelungene Abend und auf die Schüler wartet dann der nächste Ball, bei dem sie dann als Freunde der neuen Grundkurse, die im Januar beginnen, wieder mit dabei sind.