Rückert übergibt Führung an Hoffmann

Hockenheim/Neulußheim. Die Präsidentschaft beim Lions Club wechselt jährlich, und so übergab der seitherige Präsident Dieter Rückert die Präsidentenglocke und damit die Clubführung für ein Jahr an Gunther Hoffmann, Bürgermeister von Neulußheim.

Der scheidende Präsident betonte in einem kurzen Rückblick, dass er das Präsidentenamt mit Freude ausgeübt habe und er dieses schon mit einer gewissen Wehmut an seinen Nachfolger übergibt. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie sei das zurückliegende Lions-Jahr spannend und abwechslungsreich verlaufen. Interessante Vorträge, spannende Aktivitäten und eine Clubreise nach Aachen mit dem Besuch beim Partnerclub Aachen Kaiserpfalz hätten das Jahr geprägt. Auch der Kontakt zum Partnerclub in Prishtina, der Hauptstadt des Kosovo wurde weiter gepflegt.

Dieter Rückert (l.) übergibt die Präsentenglocke des Lions-Clubs an den Neulußheimer Bürgermeister Gunther Hoffmann. © Heinz Kuppinger/Lions

Wichtig sei gewesen, dass der Leitgedanke der Lions „Wir dienen“ weiter mit Leben erfüllt wurde und soziale Projekte in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim unterstützt werden konnten. So habe man erst kürzlich in Kooperation mit dem Schwimmverein den Schwimmunterricht für 100 Kinder mit einem namhaften Betrag gefördert.

Dieter Rückert bedankte sich bei allen Lions-Freunden für die aktive Mitarbeit und das gute Miteinander und wünschte dem neuen Präsidenten viel Glück und Erfolg.

Gunther Hoffmann freute sich in seiner Begrüßungsrede auf die Übernahme des neuen Amtes. Er stellte die in seiner Amtszeit geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen vor und wünschte sich, dass er damit dazu beitragen kann, die Lions-Gemeinschaft weiter wachsen zu lassen. Ebenso werde man daran arbeiten, dass der Lions Club wieder entsprechende Gelder unter anderem durch Veranstaltungen erwirtschaftet und als Spenden für soziale Zwecke bereitstellen kann. Denn insbesondere würden dadurch die Kinder und Jugendlichen in der Verwaltungsgemeinschaft profitieren.

Gunther Hoffmann verwies abschließend auf das erste große Konzert in seinem Präsidentenjahr. Dieses findet am Samstag, 24. September, um 19 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle statt. Die bekannten und erstklassig besetzten „Starkenburg Philharmoniker“ präsentieren an diesem Abend das beim Publikum bisher hervorragend angekommene Programm „Romantische Momente“.

Unter Mitwirkung hochkarätiger Solisten und unter der musikalischen Leitung von Günther Stegmüller erklingen Highlights aus Oper, Operette und leichter Klassik. Er hoffe, so der neue Präsident auf ein ausverkauftes Haus, da der Reinerlös des Konzertes wie immer ausschließlich sozialen und gemeinnützigen Zwecken insbesondere in der Region zugutekomme.

Der Vorverkauf für dieses Konzert beginnt in den nächsten Tagen, in der Tageszeitung und mit Flyern wird entsprechend informiert. zg/kp