Rund 100 Kinder genießen HMV-Vorleseaktion im Gartenschaupark

Flohling, Lisbet und ihre Freunde sind zwar kleine Waldwichtel, aber sie haben ein großes Herz – vor allem für Tiere. Deshalb freuen sie sich ganz besonders auf die Sommerschule im Wald. Und tatsächlich erleben sie dort jede Menge aufregende Abenteuer. Gemeinsam mit den rund 100 Kindern, die am Ostersamstag auf Einladung des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) zum Forstpavillon in den Gartenschaupark kamen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hockenheim Hockenheim: Osterpicknick im Gartenschaupark 8 Bilder Mehr erfahren

Auf Decken und Kissen machten es sich die Kleinen gemeinsam mit ihren Eltern gemütlich, um den spannenden Geschichten wie aus dem Buch „Der kleine Flohling –Wunder im Littlewald“ zu lauschen. Die Abenteuer für Kinder zwischen drei und acht Jahren waren von der Buchhandlung Gansler ausgewählt worden. Geneviève Gansler und Bianca-Colette Riemer-Merkel lasen den Vorschul- und Grundschulkindern vor.

Eierlaufen ist gar nicht so einfach. Aber mit etwas Unterstützung haben es alle Kinder geschafft, ihr ovales Transportgut heil über die Ziellinie zu bringen. © Volker Widdrat

In dem Buch „Wir zwei – Ein Jahr voller Geschichten“ erleben Hase und Igel mit ihren Freunden viele gemeinsame Abenteuer, wie zum Beispiel eine geheimnisvolle Spurensuche im Winterschnee. Am Samstag lachte aber die Sonne vom blauen Himmel, die Obstbäume zeigten ihr Blütenkleid und die Vögel zwitscherten munter ihr Lied, als die Kleinen der Geschichte von Nobbi, dem Mutmachhasen, zuhörten. Nobbi ist immer für seine Freunde da, wenn sie Sorgen haben. In seiner Beuteltasche lässt er die Ängste verschwinden.

Bücher gehören zu den wunderbarsten Dingen der Welt. Das weiß auch der kleine Charly in dem Buch „Frau Honig und die Magie der Worte“. Frau Honig bemerkt schnell, dass der schüchterne Junge eine ganz besondere Gabe hat – auch das erfuhren die Kinder am Ostersamstag. Am Stand der Buchhandlung gab es noch mehr Vorlesebücher, etwa die Titel „Kommissar Pfote – Ein haariger Fall“, „Die Amazonas-Detektive“ oder „Tafiti und die Expedition zum Halbmondsee“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Über 80 Kinder hatten sich für Lesung, Spiele und Ostereiersuche angemeldet, sehr zur Freude von HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin und ihrer Mitarbeiterin Vanessa Hacker. Wer von den kleinen Gästen nicht angemeldet war und erst am Samstag dazukam, durfte trotzdem mitmachen. Nach jeder Vorleserunde war eine kurze Pause angesagt. Dann ging es mit lustigen Spielen weiter.

Eierlaufen und Ballwerfen erforderten viel Geschicklichkeit. Und es gab Süßes zu gewinnen. Wer auf dem Parcours nicht gleich erfolgreich war, durfte noch mal ran. Meistens klappte es im zweiten Anlauf, kein Kind ging leer aus.

Hatten im vergangenen Jahr Corona-bedingt die Osterhasen noch zu den Kindern nach Hause hoppeln müssen, kam Meister Lampe dieses Mal persönlich im Gartenschaupark vorbei. Das bunte Schoko-Osternest aus Fairtrade-Schokolade, das bei jedem Kind für leuchtende Augen sorgte, hatte der Globus-Markt im Talhaus gesponsert.

Info: Mehr Bilder der Aktion unter www.schwetzinger-zeitung.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3