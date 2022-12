Sanierung der Salierbrücke Speyer: Container vorm Abtransport

Speyer / Hockenheim / Altlußheim. Noch vor Weihnachten soll die letzte Erinnerung an die Sanierung der Salierbrücke verschwunden sein. Die Bürocontainer, die als Stützpunkt vor Ort seit Beginn der Arbeiten im Januar 2019 standen, wurden diese Woche ausgeräumt und sollen voraussichtlich am kommenden Montag abgeholt worden. Das teilte die Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Anfrage unserer Zeitung mit. Sollte es die Witterung zulassen, soll auch die Wasserleitung der Baustelleneinrichtung zurückgebaut werden. Zuletzt waren die Container für die Arbeiten am Versickerungsbecken für die Brückenentwässerung genutzt worden, das inzwischen in Betrieb gegangen ist.

